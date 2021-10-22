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РНБО доручило протягом 3 днів почати опалювальний сезон в Україні

Йдеться, зокрема, про бюджетні та релігійні організації, підприємства теплопостачання, комунальні неприбуткові підприємства.

РНБО доручило протягом 3 днів почати опалювальний сезон в Україні
Фото: yes-ukraine.org

На засіданні Ради національної безпеки і оборони 22 жовтня було ухвалене рішення доручити уряду протягом трьох днів розпочати опалювальний сезон.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“На сьогоднішньому засіданні Ради нацбезпеки і оборони ухвалено рішення про формування робочої групи, яка має забезпечити публічність процесів, що відбуваються в енергетиці, і налагодження автоматизації процесу початку опалювального сезону, щоб пуск тепла перестав бути щорічною темою для спекуляцій”, - йдеться повідомленні.

“Крім того, уряду доручено у триденний строк вжити заходів щодо встановлення механізму безперебійного постачання газу побутовим споживачам до завершення опалювального сезону. Йдеться, зокрема, про бюджетні та релігійні організації, підприємства теплопостачання, комунальні неприбуткові підприємства”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 7 жовтня Україна розпочала відбір природного газу зі своїх підземних сховищ (ПСГ).

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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