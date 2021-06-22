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Приватизацію ОГКХ призначили на 31 серпня

Держава оцінила свої титанові комбінати у 3,7 млрд гривень.

Приватизацію ОГКХ призначили на 31 серпня
Фото: umcc-titanium.com

Аукціонна комісія з продажу Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) призначила приватизаційний аукціон на 31 серпня.

Про це повідомив у вівторок, 22 червня, голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

"Уряд затвердив умови приватизації. Стартова ціна 3,7 млрд грн сформована радником з приватизації за результатами комплексного аудиту та повної оцінки матеріально-технічного забезпечення підприємства. Аукціонна комісія визначила дату проведення - приватизаційний аукціон відбудеться 31 серпня 2021 р." - написав він у фейсбуці.

За його словами, попередню зацікавленість в об’єкті висловило широке коло інвесторів, частина з яких - іноземні.

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" – державне підприємство, один з найбільших у світі виробників титанової сировини. В його структуру входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат.

У серпні 2016 року Кабінет міністрів відніс ОГХК до списку компаній, що підлягають приватизації. Її терміни декілька разів відкладали, востаннє – у зв'язку з блокуванням великої приватизації через коронакризу.

ОГХК – стане першим об'єктом великої приватизації, який буде виставлено на прозорий аукціон після її розблокування.

Приватизація великих підприємств в Україні не відбувалася з 2005 року, коли за 4,85 млрд дол компанія Mittal Steel викупила Криворіжсталь.

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