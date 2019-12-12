Недострои "Укрбуда" заберет "Киевгорстрой"

Зеленский пообещал, что инвесторы не останутся без квартир.

Компания "Киевгорстрой" взяла на себя обязательство завершить строительство проектов "Укрбуда".

Об этом в эфире телеканала "1+1" сказал президент Владимир Зеленский.

"Хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. На сегодняшний вечер вопрос решен. Вся эта недвижимость будет достроена, обязательства на себя взял "Киевгорстрой". Вопрос будет решен", - заявил он.

Напомним, что после прихода к власти Владимира Зеленского у руководителя строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася возникли проблемы с правоохранительными органами. Сейчас он фигурирует уже в трех уголовных делах и получил два подозрения.

Летом на многих стройках "Укрбуда" замерли работы, с них вывезли технику, а рядовые сотрудники компании перестали получать зарплату.

В случае банкротства компании пострадали бы 13 тысяч инвесторов. Это больше “Элита-центра” раз в шесть и вполне соизмеримо с масштабами незаконных строек Анатолия Войцеховского.