Зеленському не дозволили виступити на Євробаченні, – The Times

Президенту України Володимиру Зеленському не дали можливості звернутися до глядачів тому, що організатор заходу (Європейська мовна спілка) заявив, що його звернення може призвести до політизації заходу.

Про це пише Укрінформ з посиланням на The Times.

“Євробачення – це міжнародне розважальне шоу, яке регулюється суворими правилами й принципами, установленими від моменту його створення. Одним із наріжних каменів конкурсу є його неполітичний характер”, – заявив представник організатора.

Він додав, що “цей принцип виключає можливість робити політичні або подібні заяви в рамках конкурсу”.

“Прохання пана Зеленського звернутися до глядачів на пісенному конкурсі Євробачення, хоча й було висловлене з похвальними намірами, на жаль, не може бути задоволене, оскільки це суперечило б правилам заходу”, – додав представник спілки.

Це рішення не підтримала голова комітету лордів з питань комунікацій та цифрових технологій, колишній керівник політичного відділу BBC баронеса Тіна Стовелл.

“Це неправильне рішення – відмовити у виступі з посланням на підставі того, що вони не підтримують політичні заяви”, – зазначила вона.

Такої ж думки дотримується колишній міністр культури Ед Вейзі. “Це радісний вечір і зустріч європейських націй та артистів, але ми всі знаємо, що за цим стоїть, і жалюгідно ховатися від цього”, – зазначив Вейзі.

Він нагадав, що єдиною причиною, чому конкурс проводиться у Британії, є війна. Тому варто було б дозволили Зеленському зробити заяву про те, що чому Україна опинилася в такому скрутному становищі і була вимушена передати конкурс Великій Британії.

Нагадаємо, цього року Американська кіноакадемія знову відмовилася від трансляції звернення президента Володимира Зеленського щодо війни в Україні під час вручення премії "Оскар".

Торік Зеленському вдалося виступити онлайн на Каннському та Венеціанському кінофестивалях, а також на церемонії вручення премії "Греммі".