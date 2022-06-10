У Базелі пройде велика виставка українського модернізму

Покажуть майже 100 робіт з українських музеїв та приватних колекцій.

У Швейцарії пройде виставка «У центрі бурі. Модернізм в Україні 1900–1930-х». Про це повідомила пресслужба Центру сучасного мистецтва М17, який бере участь в організації.

Виставка відкриється восени у Базельському музеї Fondation Beyeler, її презентація пройде 15 червня. Пізніше її покажуть у музеї Тиссена-Борнемісса (Мадрид, Іспанія).

На виставці будуть представлені близько 100 експонатів з українських музеїв та державних і приватних колекцій Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Австрії. На ній покажуть роботи таких українських митців, як Олександр Богомазов, Олександра Екстер, Володимир та Давид Бурлюки, Михайло Бойчук, Вiктор Пальмов, Василь Єрмилов, Анатоль Петрицький, Вадим Меллер та iнші.

До кураторської групи увійшли Костянтин Акінша, доктор мистецтвознавства, співзасновник Фонду вивчення авангарду, Катерина Денисова, докторантка Інституту мистецтв Курто, Олена Кашуба-Вольвач, кандидатка мистецтвознавства, завідувачка науково-дослідного відділу мистецтва ХІХ - поч. ХХ ст. Національного художнього музею України.

Окрім кураторів у презентації візьмуть участь: Гільєрмо Солана, художній директор Національного музею Тіссен-Борнеміса в Мадриді, Андрій Адамовський, український меценат, колекціонер, Джеймс Баттервік, британський, колекціонер, експерт у галузі української модерністської традиції, Тетяна Філевська, креативна директорка Українського інституту, Наталія Шпитковська, директорка Центру сучасного мистецтва М17, Київ.

Публічну програму, яка складатиметься з лекцій, дискусій, кінопоказів та концертів, організовує Український інститут.

Нагадаємо, 10 червня у Мистецькому арсеналі розпочнеться новий проєкт із назвою «Виставка про наші відчуття».