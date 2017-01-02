Культура 2016 года в текстах Сложный, неоднозначный и, безусловно, интересный 2016-й год завершился. Пока не набрал обороты 2017-й, мы предлагаем вам вспомнить самые интересные события и темы в мировой и украинской культуре прошлого года, отраженные в статьях авторов раздела “Культура” на LB.ua. LB.ua

Смерть

Уже начиная с первых дней 2016-й год начал напоминать роман Джорджа Мартина. Автор “Песни льда и пламени” даже горько пошутил на эту тему в твиттере:

2016 was directed by me. — George RR Martin (@GRRM) 14 января 2016 г.

LB.ua грустил вместе с поклонниками Принса, Джорджа Майкла, Дэвида Боуи, Леонарда Коэна, Умберто Эко, Кэрри Фишер и других. Любовь Морозова вспоминала Пьера Булеза, Альберт Цукренко - Дэвида Боуи, а Дарья Бадьёр написала о Кэрри Фишер.

Литература

Фото: Сергей Нужненко

Первая громкая тема 2016-го в украинской культуре - это инициатива ограничить или вовсе запретить ввоз книжек из России. По этому поводу мы поговорили с издателем Александром Красовицким и выпустили несколько колонок участников рынка: директора издательства “Наш Формат” Антона Мартынова и гендиректора издательства “Клуб семейного досуга” Олега Шпильмана.

Евгения Нестерович собрала разные мнения и написала текст о том, что предложение наложить эмбарго на книги из РФ больше походит на имитацию реформ, чем на эффективную инициативу.

Книжный Арсенал и Форум издателей

Традиционно, LB.ua следит за двумя ключевыми событиями в украинской литературе и книгоиздании: Книжным Арсеналом и Форумом издателей.

И, традиционно же, списки "что покупать и читать": 15 новинок Книжного Арсенала, 8 новых украинских книг и 10 новинок сферы нон-фикшн и переводной литературы.

Катя Куницкая написала о молодых издателях, выпускающих свои книги не очень большими, но очень красивыми тиражами.

Фото: www.odcrisis.org

В связи с выходом новой книги, но не только в связи с этим, Валентина Клименко по просьбе LB.ua поговорила с Оксаной Забужко. Интервью вышло в двух частях: обе стали очень популярными публикациями раздела “Культура”: часть 1 и часть 2.

К выходу перевода книги известного израильского писателя и сценариста Этгара Керета Богдана Романцова также записала интервью. Такая же участь постигла финского писателя Юрки Вайонена.

Сергей Жадан

Фото: Facebook/Meridian Czernowitz

Имя Жадана - одно из немногих, что не сходят с уст и полос изданий разного калибра. В этом году поэт выпустил новый сборник “Тамплиеры” (издательство Meridian Czernowitz), проиллюстрированный работами Александра Ройтбурда. Мы опубликовали три стихотворения (один, два, три) Сергея, а также записали (очень интересное, само собой) интервью.

В качестве бонуса - отрывок авторства Жадана в книге “ДНК”, вышедшей в издательстве "Клуб семейного досуга"

Боб Дилан

Фото: Rex Features За лаштунками Leicester's De Montfort Hall, 1965

В октябре, как обычно, стал известен лауреат Нобелевской премии по литературе. В этом году им стал Боб Дилан. Решение Нобелевского комитета вызвало бурную дискуссию (как и многое в последнее время) между теми, кто считает, что Дилан - это не литература, и теми, кто защищает свежеиспеченного нобелианта. Ганна Улюра написала для нас, почему Нобелевка для Боба Дилана - это очень хорошо.

К слову, Ганна Улюра - очень талантливый критик, чьи литературные обзоры вы можете регулярно читать на нашем сайте.

А в тексте о шорт-листе ежегодной премии “Книга года BBC” Ганна объясняет, что за книги вошли в финальную номинацию.

Кино

Первым громким отечественным релизом в кино 2016-го стал “Русский дятел” - документальный фильм Чада Грасиа о молодом художнике, который занимается расследованием аварии на ЧАЭС. Александра Набиева поговорила с режиссером о его фильме и мы написали рецензию.

В феврале в прокат вышел еще один документальный фильм - на этот раз о Майдане. Аккурат к годовщине ключевых событий Революции Достоинства Владимир Тихий выпустил своих “Пленников”. Евгения Олейник побывала на дискуссии, посвященной фильму, и написала о своих впечатлениях.

Оскары

В ночь с 28 на 29 февраля в Голливуде раздали очередные “Оскары”: заветную статуэтку наконец-то получил Леонардо Ди Каприо - за роль в “Выжившем”. Мы, как всегда, вели текстовую трансляцию церемонии, а затем написали рецензию на главного победителя. В этом году, к слову, будем делать то же самое.

Фото: EPA/UPG

В этом году мы обратили внимание и на саундтреки, которые номинировались на “Оскар”: их разбор сделала музыкальный критик Любовь Морозова.

Тени забытых предков

Фото: Мистецький Арсенал

Громким событием на стыке кино и современного искусства стала выставка “Тени забытых предков” в Мистецьком Арсенале. Выставку отвезли во Львов, но на этом ее жизнь не заканчивается. LB.ua поспешил увидеть проект еще до его открытия и напросился на экскурсию к одному из кураторов проекта.

Шорт-лист

В конце апреля LB.ua запустил спецпроект, посвященный украинскому короткометражному кино. “Шорт-лист” в 2016 сделал 15 выпусков, а вы можете посмотреть 15 украинских фильмов и почитать 15 интервью с их режиссерами, из которых можно узнать все о состоянии украинского кино.

Кинофестивали

Фото: Docudays UA

Дневники кинофестиваля DocudaysUA в этом году вел Александр Гусев, а Катя Куницкая поговорила с Геннадием Кофманом, программным директором фестиваля.

Одесский кинофестиваль в этом году показал едва ли не все каннские вкусняшки, но, что ее важнее, предложил интересную программу украинских фильмов. LB.ua в этом году принял участие в работе жюри ФИПРЕССИ на ОМКФ и жюри на кинофестивале Wiz-Art и по результатам этой работы представил два обзора украинского кино: полнометражного и короткометражного.

Дневники "Молодости" вела Дарья Бадьёр, а Сергей Ксаверов подытожил фестиваль своей пятеркой любимых фильмов.

Фото: Макс Левин Сергей Лозница

Премьера нового фильма Сергея Лозницы “Аустерлиц”, в котором режиссер наблюдает за посетителями мемориалов на территориях концлагерей, стала еще одним важным событием, которое мы не могли обделить вниманием. Дарья Бадьёр написала о своих впечатлениях о фильме, а Олег Батурин поговорил с режиссером на кинофестивале в Таллинне.

В этом году мы начали сотрудничать с прекрасным радио Old Fashioned Radio, у которого, среди прочего, есть передача “В поисках названия” Сергея Буковского. Известный украинский режиссер приглашает в студию кинематографистов разного толка и беседует с ними о кино. Мы опубликовали конспекты нескольких таких потрясающе интересных интервью:

Для тех, кому не хватает списков, что смотреть на новогодние каникулы, попробуйте пройтись по фильмам из обзора кинокритика Сергея Ксаверова.

Фото: Макс Требухов

Ну и вишенка на торте - приключения законопроекта 3081-д, в котором содержатся предложения по реформированию украинского кино. Законопроект долго бродил по кулуарам Верховной Рады, пока его, наконец, не приняли во втором чтении. Спустя два месяца документ ветировал президент Петр Порошенко. LB.ua сходил к главе Госкино Филиппу Ильенко и выспросил у него, что же это значит, и чего ждать украинскому кино в 2017 году.

Культурная дипломатия

В этом году мы очень много писали о культурной дипломатии в Украине - наша авторка Тина Пересунько сделала несколько материалов как о том, что происходит в этой сфере в МИДе сегодня, так и о том, как культуру использовали в политических целях сто лет назад.

О современности: как в МИДе создавали отдел культурной дипломатии, советы поляков, конспект тематической дискуссии.

Український Національний Хор під час однієї з морських подорожей. Фото із сайту Бібліотеки конгресу США

Эпическая трилогия о культурной дипломатии времен Петлюры: часть 1, часть 2 и часть 3.

Музыка

Один из трендов современной академической музыки в Украине - это новая опера. Музыкальный критик Любовь Морозова подхватила эту тенденцию в своей рецензии на оперу “IYOV”, и продолжила гидом по опере “Лимб”, премьера которой состоялась в Национальной опере в декабре этого года.

Не забыли мы о классической опере: в Киеве представили новую постановку “Набукко”.

Фото: Facebook / Walter Maurer

Для тех, кто хочет следить за новой музыкой в Украине, - интересное интервью Любы с музыкантом и дирижером Луиджи Гаджеро.

100 лет Иегуди Менухину

Фото: www.yehudimenuhinschool.co.uk Иегуди Менухин

В апреле 2016-го мы поддержали проект, посвященный столетию со дня рождения выдающегося скрипача и педагога Иегуди Менухина. Статью о музыканте написала Любовь Морозова, а Дарья Бадьёр и Соня Кошкина побеседовали с Романом Кофманом, одним из тех дирижеров, кто присоединился к концертам в честь Менухина.

Группа “Грибы” - феномен этого года в украинской поп-музыке, и Любовь Морозова тоже не обошла его вниманием.

Театр

В 2016-м громко заявил о себе независимый театр в Украине. Анастасия Гайшенец подробно разобрала постановки, которым не нашлось места на традиционных сценах: "Попы, менты, бабло и бабы" ("Дикий театр"), опера "2014" (театр Коломийцева), "Наш класс" (ХЛАМ).

Фото: Александр Гайдар

С режиссером "Нашего класса", к слову, побеседовала Христина Мельник.

Анастасия также подвела итоги театрального сезона 2015-2016, и написала для нас о фестивале современного танцевального театра "Zelyonka fest".

Не забыли мы проанализировать и театральную программу Гогольфеста.

Одно из самых громких театральных событий сезона - постановка “Бесприданницы” Островского молодой и многообещающей режиссеркой Тамарой Труновой. Рецензия на спектакль.

Трунова - одна из победительниц конкурса, который проводился Британским советом. В 2017 году на сценах разных театров Украины появятся 4 постановки британских современных пьес. Обзор конкурса можно тоже прочитать у нас на сайте и обнаружить для себя новые имена в театре.

А Сергей Васильев поговорил с Натальей Ворожбит, которая заседала в жюри этого конкурса.

Культурная политика

Замена министра культуры

LB.ua внимательно следил за деятельностью министра культуры Вячеслава Кириленко в 2015, и когда весной 2016 в Украине заговорили о смене правительства, позволил себе высказаться насчет того, почему его нельзя оставлять в Минкульте.

Фото: cultprostir.ua

В Министерство вернули Евгения Нищука, с которым в своей программе поговорила Соня Кошкина.

Мы обещаем и дальше внимательно следить и анализировать работу министра культуры.

Ключевым событием в кадровой политике 2016-го была смена директора музейного комплекса “Мистецький Арсенал”. Объявленный на этот пост конкурс выиграла Олеся Островская-Лютая, о чем Дарья Бадьёр написала небольшую колонку. С новым директором “Арсенала” побеседовали молодые журналистки Екатерина Опанасенко и Марина Микеладзе.

Фото: Дарья Бадьер

К слову, Олеся Островская-Лютая в начале года написала для нас интересную колонку о реформах в сфере культуры.

Две другие молодые журналистки - Ирина Пупко и Кристина Каручек - поговорили с Иваном Козленко, который также выиграл конкурс на пост директора своей институции, Национальный центр Довженко. В 2017 году в стенах Центра планируется открытие Музея кино, так что мы еще не раз о нем услышим.

Сам Иван написал для нас прекрасную статью о своей поездке на фестиваль немого кино в Порденоне и о том, какие связи с Украиной можно обнаружить при просмотре немой классики, вписанной в западный канон.

Театр на Подоле, чье новое здание на Андреевском спуске вызвало неслыханный ажиотаж, еще могут ждать изменения. Киевсовет должен рассмотреть петицию по трансформации фасада здания, а пока что мы можем прочесть колонку Катерины Липы на тему.

Фото: Макс Требухов

Вопросы национальной памяти остаются в Украине очень актуальными в связи с декоммунизацией, памятью о Холокосте и Голодоморе. Мы встретились с немецким музейщиком Акселем Клаусмайером, чтобы обсудить вопросы политики памяти в Германии, стране, которая в этой политике действительно преуспела.

В декабре стало известно решение Окружного суда Амстердама относительно того, куда музей имени Алларда Пирсона должен вернуть экспонаты выставки “Крым: Золото и секреты Черного моря”. Решение суд принял в пользу Украины, а не крымских музеев, которые судились с государством. Денис Пристай написал объяснительный текст о том, в чем суть конфликта вокруг “скифского золота”, а Институт Горшенина провел круглый стол на эту тему, конспект которого мы вам тоже предложим прочесть.

Фото: EPA/UPG

Визуальное искусство

Украинский контемпорари арт в этом году, кажется, задвинут на второй, если не на третий, план. Андрей Боборыкин пытается понять, что произошло, а Константин Дорошенко рассказывает о художнике, из-за которого, возможно, ставить крест на украинском искусстве еще очень рано.

Неутешительные итоги подводятся и в канун 25-й годовщины независимости Украины.

Впрочем, интересным событием в сфере визуального искусства и не только стал проект “Галициякульт” в Харькове. Виктория Бавыкина написала о программе резиденций этого культурного форума и ее сложностях, а Дарья Бадьёр проанализировала, зачем Украине нужны такие проекты и как их понимать.

Фото: Дарья Бадьёр

Еще один молодой автор - Тарас Спивак - выдал в этом году целых два лонгрида. Один посвящен пустующим в Киеве зданиям, которые являются частью культурного наследия, а второй - работе реставраторов в украинских музеях.

Итоги года

Не обошлось, естественно, без итогов года, которые в этом году сильно были акцентированы на кино.

Литературные итоги предоставила Ганна Улюра, кинематографические - Дарья Бадьёр, кинорежиссер и продюсер проекта "Шорт-лист" Марина Степанская и режиссеры-герои проекта “Шорт-лист”.

***

На этом мы завершаем наш журналистский год и поздравляем наших читателей с праздниками. Обещаем, что в новом году мы будем внимательнее следить за событиями, тенденциями и новыми героями украинской культуры. Будем надеяться, что наши читатели будут делать это вместе с нами.