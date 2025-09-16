ЗМІ: Ізраїль розпочав наземний наступ в Газі

Ізраїльське медіа Times of Israel з посиланням на джерела агенції Axios повідомляє про початок наземної частини операції армії Ізраїлю із захоплення міста Газа.

Останніми днями ЦАХАЛ поступово розширював авіаудари на півночі Смуги Гази. Увечері понеділка інтенсивність обстрілів зросла. Палестинські журналісти почали розповідати про ізраїльські танки, які рушили до населених районів.

Населення Гази наразі складає кілька сотень тисяч людей. Ізраїльська армія стверджує, що близько 300 тисяч залишили місто після оголошення евакуації. Проте чимало палестинців вважають, що інші частини Смуги Гази не є безпечнішими для них.