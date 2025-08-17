​Сиибіга узгодив із головою МЗС Британії Леммі позиції перед "важливими контактами та зустрічами"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга узгодив з британським колегою Девідом Леммі позиції перед зустрічами в неділю та наступного тижня.
Про це він повідомив у соцмережі Х.
"Я розмовляв із Девідом Леммі, аби узгодити позиції перед важливими контактами та зустрічами сьогодні та наступного тижня. Ми сильніші разом, коли просуваємо спільні позиції, і я ціную особисту участь Девіда", - написав Сибіга.
За його словами, підтримка України з боку Британії залишається непохитною.
"Ми цінуємо наше партнерство та всю допомогу, яка зміцнила Україну. Ми погодилися, що трансатлантична єдність залишається головним пріоритетом у стосунках з Москвою", - зазначив Сибіга.
Він додав, що посилення санкцій проти Росії та підтримка України мають вирішальне значення для припинення вбивств та війни.
- Завтра Володимир Зеленський разом з європейськими союзниками прибуде до Вашингтона на зустріч з американським президентом Дональдом Трампом.
- Європейські лідери приєднаються до Зеленського, аби висловити свою підтримку, оскільки лідер України стикається зі все більшим тиском США, щоб він погодився на швидку мирну угоду з Росією, яка передбачає відмову від території.