​Сиибіга узгодив із головою МЗС Британії Леммі позиції перед "важливими контактами та зустрічами"

"Ми цінуємо наше партнерство та всю допомогу, яка зміцнила Україну".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга узгодив з британським колегою Девідом Леммі позиції перед зустрічами в неділю та наступного тижня.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Я розмовляв із Девідом Леммі, аби узгодити позиції перед важливими контактами та зустрічами сьогодні та наступного тижня. Ми сильніші разом, коли просуваємо спільні позиції, і я ціную особисту участь Девіда", - написав Сибіга.

За його словами, підтримка України з боку Британії залишається непохитною.

"Ми цінуємо наше партнерство та всю допомогу, яка зміцнила Україну. Ми погодилися, що трансатлантична єдність залишається головним пріоритетом у стосунках з Москвою", - зазначив Сибіга.

Він додав, що посилення санкцій проти Росії та підтримка України мають вирішальне значення для припинення вбивств та війни.

Завтра Володимир Зеленський разом з європейськими союзниками прибуде до Вашингтона на зустріч з американським президентом Дональдом Трампом.