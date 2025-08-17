З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
У Раді — скандал через непристойний жест. "ЄС" вимагає покарати нардепа "Батьківщини" Сергія Власенка
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
​Сиибіга узгодив із головою МЗС Британії Леммі позиції перед "важливими контактами та зустрічами"

"Ми цінуємо наше партнерство та всю допомогу, яка зміцнила Україну".

​Сиибіга узгодив із головою МЗС Британії Леммі позиції перед "важливими контактами та зустрічами"
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга узгодив з британським колегою Девідом Леммі позиції перед зустрічами в неділю та наступного тижня.

Про це він повідомив у соцмережі Х. 

"Я розмовляв із Девідом Леммі, аби узгодити позиції перед важливими контактами та зустрічами сьогодні та наступного тижня. Ми сильніші разом, коли просуваємо спільні позиції, і я ціную особисту участь Девіда", - написав Сибіга.

За його словами, підтримка України з боку Британії залишається непохитною. 

"Ми цінуємо наше партнерство та всю допомогу, яка зміцнила Україну. Ми погодилися, що трансатлантична єдність залишається головним пріоритетом у стосунках з Москвою", - зазначив Сибіга.

Він додав, що посилення санкцій проти Росії та підтримка України мають вирішальне значення для припинення вбивств та війни.

  • Завтра Володимир Зеленський разом з європейськими союзниками прибуде до Вашингтона на зустріч з американським президентом Дональдом Трампом.
  • Європейські лідери приєднаються до Зеленського, аби висловити свою підтримку, оскільки лідер України стикається зі все більшим тиском США, щоб він погодився на швидку мирну угоду з Росією, яка передбачає відмову від території.
