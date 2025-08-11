У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Ватикан потрапив у сканадал через обвинувачення у відмивання грошей

Обвинувачення з'явилися на тлі відчайдушної спроби Папи Лева II відновити репутацію Католицької церкви після років скандалів.

Ватикан потрапив у сканадал через обвинувачення у відмивання грошей
Ліберо Мілоне
Фото: Ліберо Мілоне

Ватикан зіткнувся з обвинуваченнями у відмиванні грошей шляхом незаконного маніпулювання банківськими переказами. Про це пише Politico.

Колишній головний фінансовий інспектор міста-держави Ліберо Мілоне, якого змусили піти у відставку у 2017 році, стверджував, що його агентство з нарахування заробітної плати змогло змінити імена та номери рахунків у транзакціях після їх здійснення, приховуючи особу одержувачів та відправників.

Наслідки будуть величезними, оскільки “це дозволило б посадовцям Ватикану переказувати кошти приватним клієнтам, не розкриваючи їхню особу, що, можливо, сприяло б необмеженому відмиванню грошей та порушувало б найелементарніші правила боротьби з шахрайством”.

Видання зазначає, що ці заяви з'являються у незручний момент для нового Папи Лева XIV, який прагне покращити репутацію Католицької Церкви після десятиліть фінансових скандалів та неминучого дефіциту бюджету.

Ватикан заперечує всі обвинувачення, а джерела у SWIFT ‒ організації, яка сприяє міжнародним банківським переказам, кажуть, що те, в чому звинувачують Ватикан, технічно неможливе. Проте обвинувачення сприймаються серйозно через довіру до людей, які їх висувають, та через історію неправомірних дій Ватикану. Інтриги додає те, наскільки тісно ці звинувачення переплітаються з внутрішньою політикою Ватикану.

Більше про Ліберо Мілоне

Обвинувачення висуває Ліберо Мілоне, колишній аудитор Deloitte, провідної бухгалтерської фірми, якого покійний Папа Франциск призначив у 2015 році для налагодження фінансів Ватикану після років скандалів та недбалості.

Два роки по тому Мілоне був змушений піти у відставку після того, як високопосадовці звинуватили його у шпигунстві. Він стверджує, що його звільнили, оскільки він виявив фінансові порушення, пов'язані з колишнім начальником поліції міста-держави та кардиналом Джованні Анджело Беччу, якого було засуджено за розкрадання у 2023 році після зловживання коштами Ватикану.

Мілоне вперше згадав про очевидне існування інструментів, які можуть редагувати номери міжнародних банківських рахунків (IBAN) у переказах у міжнародній системі SWIFT минулого місяця, після провалу справи, яку він порушив проти Ватикану за незаконне звільнення.

Католицький вебсайт The Pillar опублікував серію статей, які сигналізували про те, що Мілоне мав купу потенційно вибухонебезпечних матеріалів про практики, виявлені під час його роботи у Ватикані, і розглядав можливість використання їх для підкріплення своєї справи.

Описуючи інструмент редагування IBAN як “скелетний ключ для відмивання грошей”, The Pillar заявив, що якщо це буде доведено, “Ватикан, ймовірно, потрапить до міжнародного фінансового чорного списку найпохмурішого ґатунку, буде заморожений поза міжнародною банківською системою, а це означатиме, що жодні гроші не зможуть надходити або виходити з міста-держави, окрім як буквально фізичної готівки”.
