Адміністрація Трампа презентувала "взаємні мита": 20% для ЄС, 10% для України

Республіканець стверджує, що це "День звільнення для Америки".

Президент США Дональд Трамп на спеціальному заході у дворі Білого дому оголосив про запровадження "тарифів у відповідь" для держав світу - подія, яку сам республіканець назвав "Днем звільнення Америки".

Як пише BBC, Вашингтон встановив мінімальне мито на імпорт товарів на рівні 10% - таким тариф буде для країн, які застосовують щодо американських товарів стягнення не більше 20% від вартості. До цієї категорії потрапили Велика Британія та Україна.

Натомість для усіх інших тарифна ставка складає половину тієї, яка діє проти США: Китай, який, за даними Білого дому, бере 67% від вартості, платитиме 34% у відповідь, а Європейський Союз матиме ставку у розмірі 20%. 24% доведеться викласти за імпорт товарів з Японії, 25% з Південної Кореї, 26% з Індії.

Цікаво, що в оприлюдненій адміністрацією порівняльній таблиці тарифів узагалі відсутня згадка про Росію.

Трамп стверджує, що кожна держава має шлях до зменшення митних санкцій проти себе - потрібно звести до нуля тариф проти США або ж виробляти свій товар на американській території.