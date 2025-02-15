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Захід робить недостатньо для підтримки України, — Фредеріксен

Основним планом Європи є перемога України.

Захід робить недостатньо для підтримки України, — Фредеріксен
Метте Фредеріксен
Фото: EPA/UPG

Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Захід недостатньо підтримує Україну у стримуванні російської агресії.

Про це пише "Суспільне".

"Ми вже третій рік поспіль говоримо про одне й те саме, але на полі бою перемагає той, у кого є зброя, і ми робимо недостатньо", – наголосила Фредеріксен.

Прем'єрка підкреслила, що життя не можна назвати "в мирний час",  хоч Європа формально не перебуває в стані війни. Фредеріксен відзначила досягнення українського оборонного сектору і підкреслила, що Україна за рік змогла налагодити виробництво зброї в більших обсягах, ніж деякі європейські країни.

"Ми започаткували проєкт із підтримки виробництва зброї в Україні (йдеться про данську модель фінансування зброї — ред.), і вони вже випускають більше, ніж наші заводи. І це під час війни! Друзі, ми маємо робити більше", – наголосила вона.

Прем'єрка також наголосила, що основним планом щодо України є перемога. 

"Але визначимо, що означає ця перемога. І яка альтернатива взагалі, якщо ми дозволимо Росії приймати рішення з європейських питань у 2025 році? Це неправильний шлях", — сказала Фредеріксен.

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