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Сенат проголосував за затведження кандидатури Габбарт на посаду глави розвідки США

Під час слухань вона сказала, що не є "маріонеткою Путіна" чи Асада і зберігає вірність Штатам.

Сенат проголосував за затведження кандидатури Габбарт на посаду глави розвідки США
Тулсі Габбард
Фото: EPA/UPG

12 лютого Сенат США проголосував за затведження кандидатури Тулсі Габбард на посаду директора Національної розвідки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"За" призначення Габбард проголосували 52 сенатори, проти —  48, причому один республіканець – сенатор Мітч Макконнелл – приєднався до демократів, які виступили проти неї.

Напередодні голосування демократ Чак Шумер попросив своїх колег-республіканців переглянути рішення про затвердження Габбард на посаду.

"Я прошу своїх колег – я знаю, що зараз остання хвилина – подумати двічі, проголосувати "ні", як ми всі й голосуватимемо, бо це жахлива кандидатура, яка поставить під загрозу нашу національну безпеку та наші розвідувальні операції в усій країні та світі", – сказав Шумер.

Раніше Габбард була змушена відповідати на питання сенаторів стосовно своїх попередніх суперечливих заяв, зокрема, позицію стосовно Едварда Сноудена – викривача Агентства нацбезпеки США, який опублікував дані про шпигунську програму PRISM. Раніше Габбард виступала за помилування Сноудена, та на слуханнях змінила свою думку.

Деякі республіканці, які вислювлювали побоювання щодо кандидатури Габбард, згодом підтримали її кандидатуру.

Габбард також скандально відома тим, що зустрічалась із сирійським диктатором Башаром Асадом, критикувала ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані, а також називала політику США щодо України "другим Афганістаном".

На слуханнях вона сказала, що не є "маріонеткою Путіна" чи Асада і зберігає вірність Штатам.

На посаді директора Національної розвідки США Габбард контролюватиме 18 розвідувальних служб з бюджетом близько 100 мільярдів доларів і служитиме головним радником Трампа з питань розвідки.

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