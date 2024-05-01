В університеті Лос-Анжелеса були зіткнення. Очевидці кажуть: між проізраїльськими і пропалестинськими протестувальниками

В Каліфорнійському університеті Лос-Анжелеса відбулися сутички між проізраїльськими та пропалестинськими мітингарями. На місце прибули правоохоронці, пише BBC.

Один із очевидців стверджує, що на пропалестинських мітингарів нібито напали "проізраїльські контрпротестувальники", які кидалися в них фаєрами, пляшками з водою та використали сльозогінний газ. Правоохоронці приїхали після повідомлення від адміністрації університету про незаконне зібрання.

Зіткнення відбулися після того, як в Нью-Йорку поліція розблокувала кампус університету, який блокували пропалестинські мітингарі. Там затримали близько ста людей. Окрім того, в коледжі Нью-Йорка арештували десятки людей під час нічної акції протесту в кампусі в Гарлемі. В Університеті Північної Кароліни Чапел-Хілл щонайменше 36 протестувальників затримані під час наметового протесту. В Університеті Флориди арештували п'ятьох осіб.

"Сьогодні вночі в таборі сталися жахливі акти насильства, і ми негайно звернулися до правоохоронних органів для надання взаємної допомоги", – сказала віцеканцлерка Каліфорнійського університету Мері Осако.