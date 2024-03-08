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У США затримали солдата, який шпигував на користь Китаю

За військові таємниці сержанту заплатили 42 тисячі доларів.

У США затримали солдата, який шпигував на користь Китаю
Фото: EPA/UPG

Федеральна служба безпеки спільно з контррозвідкою армії США затримали сержанта Корбейна Шульца, який упродовж майже двох років був китайським шпигуном.

Як стверджує BBC, за передачу таємної військової інформації солдату заплатили 42 тисячі доларів. Серед документів були й ті, що стосувалися війни в Україні. Також Шульц крав для Китаю дані щодо Тайваню.

Операцію із затримання зрадника провели у форті Кемпбелл в штаті Кентуккі. Серед доказів у справі фігують повідомлення, які сержант надсилав контактній особі від китайської розвідки. У них він писав, що мріє бути "Джейсоном Борном" (персонаж книг та фільмів, спецагент - ред.) та купити на зароблені шпигунством гроші автомобіль BMW.  

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