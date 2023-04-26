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Китай відправить спецпредставника в Україну для "поглибленого спілкування" щодо врегулювання війни

Пекін також стверджує, що надавав і продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу. 

Китай відправить спецпредставника в Україну для "поглибленого спілкування" щодо врегулювання війни
Фото: EPA/UPG

Китай відправить спеціального представника з питань Євразії в Україну та інші країни для поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання війни в Україні. Про це за результатами телефонної розмови лідера КНР Сі Цзіньпіна та президента України Володимира Зеленського повідомила речниця МЗС КНР.

Розвʼязану Росією війну вона назвала "кризою в Україні".

Речниця міністерства закордонних справ додала, що в контексті "української кризи" Китай "завжди стояв на стороні миру", і що основна позиція країни полягає в сприянні мирним перемовинам. 

"Китай не створив українську кризу і не є стороною кризи. Як постійний член Ради Безпеки ООН і відповідальна велика країна, Китай не буде сидіти склавши руки, але не підливатиме масла у вогонь і тим більше не використовуватиме ситуацію для власної вигоди", – сказала вона. 

Китай підтримує "політичне врегулювання" і, згідно з заявою, надсилав Україні гуманітарну допомогу. Країна планує продовжувати це робити. 

Сьогоднішня телефонна розмова між Зеленським і Сі є першою за час повномасштабного вторгнення. При цьому з президентом РФ лідер Китаю бачився і напередодні війни, і під час неї, коли літав до Москви. Україна неодноразово закликала Китай до діалогу, але Пекін говорив, що готовий до розмови у "відповідний час". 

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