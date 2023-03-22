Приїзд Кісіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю

Поки в Кремлі Путін проголошував тост «за здоров’я китайського Сі», у Києві з візитом перебував прем’єр Японії Фуміо Кісіда . Його приїзд застав автократів у Москві зненацька і, вірогідно, дещо сплутав карти лідеру КНР. Як Токіо підтримує Київ, чого прагне досягти Кісіда у питанні протистояння Росії та Китаю та яких зусиль готова докласти Японія для повоєнної відбудови України.

Фото: twitter.com/EmineDzheppar

Кісіда протидіє китайському Сі

Візит прем’єра Японії Фуміо Кісіди до Києва не був політичною імпровізацією. Питання навіть не в тому, що зустрічі на рівні лідерів держав довго плануються, а особливо зараз, коли Росія веде війну проти України. Справа в тім, що цим візитом Токіо хотів надіслати Пекіну та Москві чіткий сигнал: Китаю та Росії не вдасться обдурити Україну, принести на українські землі так званий мир на умовах Путіна і дестабілізувати таким чином об’єднаний Захід. Звісно, що лідер КНР Сі Цзіньпін, який у той момент перебував з візитом у Москві, зміг вірно розшифрувати послання. Тому, як ми бачимо, китайська сторона не поспішає виходити на зв'язок із Зеленським. А ще донедавна самі ж китайці запустили тезу про готовність лідера Китаю обговорити мирну ініціативу зі своїм українським колегою.

Чому для Японії зараз важлива Україна? Бо, як слушно зауважив під час Мюнхенської безпекової конференції глава МЗС цієї держави Йосімаса Хаясі, чимало регіональних держав зрозуміли, що від нашої перемоги над Росією залежить існування стабільного миру в Азії, в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Звісно, що Токіо чекає і бажає значного послаблення путінського режиму, бо прагне повернути контроль над південними Курильськими островами, що, як вважають японці, незаконно відійшли до Радянського Союзу і були передані, наче нелегітимний спадок, Російській Федерації. Очевидно, що Японія готується до того моменту, коли вона зможе забрати своє назад.

Фото: EPA/UPG

У 2021 році Росія завершила роботу над створенням воєнної бази на Курилах. Втім, для Японії не ця база є проблемою. Справжній виклик – це спільна військова кооперація РФ та Китаю. Ключова загроза для Токіо – це економічне та мілітарне посилення Китаю в Азії, намагання КНР за будь-яку ціну вирішити питання возз’єднання з Тайванем, встановити контроль над Тайванською протокою та перекрити Південно-Китайське та Східно-Китайське море.

Насамперед йдеться про те, що у разі успіху Китай буде здатен закрити торговельні маршрути у Тихому океані не лише для Сполучених Штатів, а й для їх союзників у регіоні – зокрема, для Японії. Також постраждає логістика між Індійським та Тихим океанами. Це також вплине на економічний потенціал Токіо. Захоплення ж Тайваню китайцями призведе до того, що Пекін стане глобальним технологічним центром, центром з виробництва чипів і сучасної електроніки. Це своєю чергою спричинить різке падіння технологічного потенціалу Японії.

Усі ці виклики призвели до того, що японська держава, яка після Другої світової війни була змушена ухвалити пацифістську конституцію і відмовитися від створення власних збройних сил, проведення наступальних операцій, обмежитись лише потужними силами самооборони, зараз розпочала тотальну мілітаризацію. Вона стала домовлятися зі США про відкриття додаткових військових баз на своїй території, купляти високотехнологічну зброю, відкривати власні оборонні об’єкти закордоном, створювати нові оборонні альянси з регіональними гравцями, посилювати свою авіацію та флот і таке інше.

Фото: Кіодо Aвіабаза Корпусу морської піхоти США Футенма в Гіновані, префектура Окінава.

Також вона стала активно допомагати Україні. Чому? Бо побачила, що Китай активно підтримує путінський режим. Японці, як ніхто, розуміють, чому керівництво КНР, конкретно Сі, це робить. Бо поки Захід вирішуватиме конфлікт у Європі, поки він витрачатиме ресурс, аби допомогти Україні здолати агресора, поки він сам стикатиметься з власними економічними та політичними проблемами, що виникли, зокрема, й через війну, що її розв’язала Росія, китайці зможуть захопити владу над Азією та перемогти США – ключового союзника Японії у регіоні.

Токіо, звісно, треба, щоби Росія програла Україні. Якщо це станеться, Китай не зможе переграти Захід, почати агресивні дії на Тайвані та поза його межами. КНР не встигне, згідно з їх планом, сформувати закритий технологічний цикл, перейти на нові рейки економіки та посилити оборонний потенціал. Ось чому уряд далекої Японії зараз активно допомагає Україні. Там розуміють, хто є головним антагоністом сучасного світопорядку і кому, навіть більше, ніж Росії, вигідні військові протистояння в Європі та в Азії.

Японське вікно можливостей

З початку російського вторгнення Японія виділила Україні $7.1 млрд гуманітарної та фінансової допомоги. Ця країна активно допомагає нам відновлювати енергетичну потугу та розміновувати території. Водночас саме Токіо зміг переконати лідерів G7 збільшити економічну поміч нашій державі до $39 млрд. Він же запровадив проти Росії 18 пакетів санкцій.

Під час візиту до Києва японський прем’єр заявив про виділення додаткових $470 млн, які мають піти на відбудову сектору електроенергетики. Також Японія через трастовий фонд НАТО надасть нелетальне озброєння на $30 млн.

Фото: EPA/UPG

Зеленський та Кісіда підписали «Спільну заяву про особливе глобальне партнерство між Україною та Японією». В ній прописано багато важливих речей. Токіо підтримало: виведення російських військ з усієї території України; посилення санкцій проти РФ (українська сторона передала Кісіді звіти про те, як росіяни обходять штрафні заходи – LB.ua); ідею покарання усіх без виключення воєнних злочинців; реформу Ради Безпеки ООН і таке інше. Важливо, що Японія вирішила допомогти Україні з повоєнною відбудовою.

«Японія підтвердила свою відданість щодо участі у повоєнному відновленні та відбудові України. Лідери висловили спільну думку, що приватний сектор повинен відігравати важливу роль у процесі відновлення та відбудови. Лідери також підкреслили, що цей процес має стати можливістю для подальшого розширення співпраці між двома країнами», – йдеться у спільній заяві лідерів держав.

Японці напрочуд сильні в інжинірингу та промисловому будівництві. Саме японська компанія у 2012 році звела термінал D в аеропорту «Бориспіль». Для Японії експорт трудових ресурсів, пошук нових робочих рук, будівництво закордоном стратегічних об'єктів – елемент державної політики. Їхні великі бізнесові конгломерати «Кейрецу» та «Сого сьося» змогли створити в Індонезії індустрії на десятки мільярдів доларів.

Під час зустрічі із Кісідою президент Зеленський заявив: «Сьогодні я запропонував Японії зосередитися на підтримці наших медичних установ та на відновленні деяких секторів економіки. Це автомобілебудування, «зелена трансформація», зокрема виробництво водневого обладнання та літієвих акумуляторів, де Японія є одним з технологічних лідерів».

Фото: EPA/UPG

Японія дійсно може допомогти Україні у післявоєнний час стати одним з європейських виробників літієвих акумуляторів – тих елементів, що використовуються для виготовлення сучасної побутової техніки та електрокарів. Україна ж здатна співпрацювати з потужними японськими корпораціями, запропонувавши спільний видобуток корисних копалин із їх подальшою переробкою в продукцію з високою доданою вартістю. Також японський бізнес після війни може розмістити свої підрозділи в Україні, підключивши її до своїх глобальних виробничих мереж. Таку регіональну стратегію японські корпорації реалізували в крайніх Південно-Східної Азії, створивши там багато робочих місць.

Нині один із найбільш швидко зростаючих сегментів японської економіки – атомне машинобудування. Японці фактично з нуля переобладнали всі атомні електростанції. Для України це також є перспективним напрямом, враховуючи катастрофічну ситуацію на Запорізькій АЕС.

Японія розуміється на післявоєнній відбудові, це єдина у світі держава, яка змогла відновити міста після ядерного удару. Японці вміють працювати з населеними пунктами, які зазнали нищівних екологічних наслідків – це те, що також знадобиться Україні.

А ще та сама Японія може стати для нас тим партнером, який допоможе відносити нашій державі науково-дослідний та інноваційний потенціал.

Це – вікно можливостей, яке вчергове відкрилося для України. І потрібно зробити усе, щоби воно не зачинилося. Цього разу у лідерів двох держав, вірогідно, достатньо волі.

Кісіда переконує Індію

Перед зустріччю із Зеленським Кісіда провів перемовини з індійським колегою Нарендрою Моді. Завдання голови японського уряду зрозуміле – перетягти Індію на бік Заходу, зробити так, щоби Делі виступила проти Пекіна та Москви.

Фото: EPA/UPG Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді розмовляє з прем’єр-міністром Японії Кішідою Фуміо перед зустріччю в Нью-Делі, 20 березня 2023 р.

Тут є певна проблема, про що, до речі, нещодавно написало американське видання Politico: індуси готові протистояти Китаю, бо чимдалі, тим більше мають прикордонних проблем з КНР, особливо в Гімалаях. Та й, крім того, Індія сама хоче зайняти місце Китаю – стати головною силою в Азії. Одначе індійський прем’єр не хоче псувати відносини з Москвою, з якою склалися історично непогані економічні зв’язки: росіяни давно продають індусам власне озброєння та технології, відправляють алмази для обробки, продовольство, вугілля, та й не слід забувати про дисконтну російську нафту, яка допомагає Індії прискорити темпи економічного зростання.

Індія є учасником одного з неформальних оборонних прозахідних альянсів в Азії (QUAD), куди також входять Японія, Австралія та США. Токіо, який послуговується своєю оновленою безпековою стратегією, що направлена проти зростання впливу Китаю, запропонував Делі план щодо більш поглиблених економічних та оборонних відносин. Індія, яка також хоче зберегти канали поставок до Тихого океану, не проти зайняти більш проактивну позицію щодо КНР.

Однак що робити з кооперацією між Делі та Москвою? Фуміо Кісіда під час переговорів зі своїм індійським колегою витяг гарного козиря – він запросив Моді на травневий саміт «Групи семи», що відбудеться в японському місті Хіросіма. Індійського прем’єра вже вдруге за час війни запрошують на зустріч «сімки», йому прозоро натякають на те, що його держава може зайняти місце путінської Росії.

Для Індії, яка прагне представляти інтереси країн, що розвиваються на різних глобальних майданчиках, участь у G7 може стати саме тим, що забезпечить її розворот від Москви і Пекіна. Певно, не треба пояснювати, що означатиме для Росії хоча б часткове просідання економічних відносин із Делі і наскільки тоді посилиться Захід в азійському регіоні.

Фото: moneycontrol.com Прем'єр-міністр Моді бере участь у саміті G7 в Німеччині.

Водночас варто загадати, що перед візитом до Індії голова японського уряду проводив перемовини з колегами з Німеччини та Південної Кореї. Обидва треки важливі, але найбільш показовим для України є все ж діалог Токіо з Берліном. Зараз, на фоні переформатування економіки, відмови від російського газу, німці шукають партнера, який міг би вкласти гроші в їх програми зі створення та модернізації промисловості. Шольц вирішив замінити автократичного Путіна на комуніста Сі. Фуміо Кісіда, вірогідно, намагається допомогти німецькому уряду зробити правильний історичний вибір.

Разом з тим японський прем’єр не полишає спроб переконати китайського лідера у тому, щоби той припинив підтримувати Росію. Як зазначив сам Фуміо Кісіда під час зустрічі із президентом Зеленським, він «домовився із Сі невдовзі поспілкуватися щодо агресії Росії проти України». Подивимося, до чого ця човникова дипломатія Токіо приведе.

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24 лютого 2023 року, під час прес-конференції для вітчизняних та світових ЗМІ президент Зеленський сказав: «Коли – небудь, після завершення війни, ми зможемо розповісти про те, яку міцну та позитивну роль зіграла Японія у «Групі семи»», натякнувши, що Фуміо Кісіда зробив для України не менше, аніж колишній італійський прем’єр Маріо Драгі, коли переконав лідерів Західної Європи відкрити двері для нашої держави в Євросоюз.

Певно, коли час пройде, ми дізнаємося також і про те, що зробив Фуміо Кісіда, щоби нівелювати китайську загрозу та знищити альянс між Китаєм та Росією.