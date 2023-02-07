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100 українських рятувальників можуть прибути до Туреччини вже сьогодні

Президент підписав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині.

100 українських рятувальників можуть прибути до Туреччини вже сьогодні
Фото: EPA/UPG

Група українських рятувальників, яких відправили до Туреччини для надання допомоги з наслідками землетрусу, можуть прибути на місце вже 7 лютого.

Про це повідомив в Медіацінтрі Україна посол України в Туреччині Василь Боднар.

За його словами, 7 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині. Посол розповів, що на його виконання Державна служба з надзвичайних ситуацій направить до Туреччини до 100 рятувальників.

“Наші рятувальники за оптимістичним сценарієм можуть прибути навіть сьогодні. Але я деталей не буду розказувати, поки ці групи не покинули територію України”, – зазначив посол.

 

Нагадаємо, 6 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив, що Україна готова направити “велику групу” рятувальників до Туреччини для надання допомоги.

 

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