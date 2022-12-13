ЄС уклав угоду з Угорщиною щодо допомоги Україні, – Reuters

Будапешт також погодився скасувати вето на глобальний мінімальний корпоративний податок у розмірі 15%.

Уряди Європейського союзу уклали угоду з Угорщиною, яка визначає фінансову допомогу Україні у 2023 році.

Про це пише Reuters.

“Складна угода, яка була укладена після місяців суперечок між установами ЄС, урядами та Угорщиною, означає, що наступного року Україна отримає 18 мільярдів євро з бюджету ЄС у вигляді стабільного та передбачуваного фінансування”, – зазначає видання.

Будапешт також погодився скасувати своє вето на погоджений Організацією економічного співробітництва та розвитку глобальний мінімальний корпоративний податок у розмірі 15%.

В обмін на це ЄС схвалить план Угорщини про те, як витратити 5,8 мільярда євро коштів блоку на відновлення. Зазначимо, гроші не надходитимуть, доки Будапешт не виконає численні додаткові умови.

“Але схвалення, яке має бути отримано до кінця 2022 року, означає, що гроші не будуть безповоротно втрачені, як це було б інакше”, – зазначає видання.

Уряди ЄС також погодилися скоротити з 7,5 до 6,3 мільярів євро коштів ЄС для Угорщини, які Єврокомісія хотіла заморозити через проблеми Будапешта з верховенством права.

Нагадаємо, раніше в Європейській комісії знову підтвердили, що нещодавні зміни, спрямовані на покращення антикорупційних гарантій в Угорщині, не усунули побоювання щодо стану демократії в країні, і не будуть підставою для передачі їй 13,3 млрд євро.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти впровадження девʼятого пакету санкцій проти Росії. Крім того, його країна вже ветувала пакет допомоги Україні на 18 млрд євро, а також висловлюється проти пропозиції подвоїти фонд ЄС для постачання зброї іншим країнам, зокрема Україні.

Політика Угорщини породжує заклики всередині ЄС щодо відходу від принципу одностайності схвалення рішень.