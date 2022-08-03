Вона також зустрінеться з президенткою країни Цай Інвен.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі зараз перебуває в парламенті Тайваню у Тайбеї, де вона проводить відкриту зустріч із віцеспікером Цай Чи-Чхан.

Про це пише BBC.

Очікується, що вона також зустрінеться з президенткою Тайваню Цай Інвень, після чого відбудеться обід.

У програмі візиту також заплановано зустрічі з кількома громадськими діячами та бізнесменами. Низка ЗМІ повідомляють, що Пелосі зустрінеться з трьома відомими правозахисниками у Парку прав людини в Тайбеї.

Фото: ЕРА/UPG

Американські ЗМІ повідомляли, що вона також мала зустрітися з головою правління найбільшого тайванського виробника напівпровідників TSMC Марк Лю.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Китаю викликало посла США у Пекіні Ніколаса Бернса на знак протесту проти поїздки Ненсі Пелосі до Тайваню. Заступник очільника МЗС Китаю Сє Фен схарактеризував візит Пелосі як “порочний” та попередив про серйозні наслідки. Він сказав, що Китай не сидітиме склавши руки.

Китайські військові зі свого боку оголосили про проведення спільних повітряних і морських навчань поблизу Тайваню та тестових запусків ракет у морі на схід від острова.

Згідно з інформацією Міністерства національної оборони Тайваню, у вівторок 21 китайський літак увійшов до розпізнавальної зони ППО Тайваню.

Візит Пелосі на Тайвань відбувається попри застороги Китаю. Пекін заявляв, що будуть "жорсткі заходи", якщо Пелосі не відмовиться від запланованого візиту – аж до перехоплення урядового літака.

Китайський лідер Сі Цзиньпін застеріг президента США Джо Байдена “не гратися з вогнем” у питанні Тайваню. Байден відповів, що політика США щодо Тайваню не змінилася і що Вашингтон рішуче виступає проти односторонніх намагань змінити статус-кво або підірвати мир і стабільність у Тайванській протоці.

Тайвань – це держава з обмеженим міжнародним визнанням, яку КНР вважає своєю "відколотою" частиною. Згідно з міжнародними зобовʼязаннями, Вашингтон в разі нападу на Тайвань повинен забезпечити цю країну зброєю для самозахисту.

Вашингтон і Пекін постійно мають суперечки через тайванське питання. США наполягають, що Китай не має права посягти на Тайвань, а КНР тим часом звинувачує американців у втручанні у "внутрішні справи".

Пелосі має також відвідати Малайзію, Південну Корею та Японію.