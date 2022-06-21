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Всі 27 країн-членів підтримують надання Україні статусу кандидатки в Євросоюз, – Bloomberg

На вчорашній зустрічі послів держав ніхто, за даними агентства, не висловився проти. 

Всі 27 країн-членів підтримують надання Україні статусу кандидатки в Євросоюз, – Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Всі 27 країн-членів підтримують надання Україні статусу кандидатки в члени Євросоюзу. Про це пише Bloomberg із посиланням на слова джерел після зустрічі послів країн ЄС, що відбулась учора.

За словами співрозмовників, представники жодної з країн на цій зустрічі не висловлювалися проти присвоєння Україні такого статусу.

Також блок має намір надати статус Молдові, а Грузії – якщо вона спершу виконає додаткові умови. 

Лідери Європейського Союзу зустрінуться в Брюсселі 23-24 червня в межах засідання Євроради. Саме тоді й ухвалюватимуть рішення стосовно статусу. 

"Я запропоную вам надати статус кандидата для України і Молдови", – зазначив в листі-запрошенні європейських лідерів президент Євроради Шарль Мішель

Під час вчорашньої зустрічі низка держав-членів ЄС наголосила на необхідності виконання Україною умов, встановлених Комісією, перш ніж почнуться перемовини щодо повноцінного членства України. Інші зацікавлені в тому, щоб нові потенційні кандидати не користувались преференційним режимом відносно країн Західних Балкан, чиє просування до членства вповільнилось.

Комісія дала зрозуміти, що процес вступу однаковий для всіх, і немає пришвидшених шляхів. Набуття відповідності до критеріїв членства зазвичай триває близько 10 років. 

Нагадаємо, що вимогами приєднання України до Євросоюзу є:

  • завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  • подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП
  • забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);  
  • ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;
  • має запрацювати "антиолігархічний" закон;
  • необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;
  • необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження. 

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