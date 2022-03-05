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Росія надішле до України ще тисячу найманців

Вони мають зміцнити ослаблі частини противника. 

Росія надішле до України ще тисячу найманців
Фото: ЕРА/UPG

Росія готова направити в Україну ще до 1000 найманців ближчими днями та тижнями, повідомляє телеканал CNN з посиланням на високопосадовця західної розвідки. Як вказує американський мовник, Москва може «бомбардувати міста до підпорядкування», що може призвести до значних жертв серед цивільного населення.

Як вказує CNN, окремі російські сили мають проблеми з моральним духом та невдачами на полі бою, зокрема йдеться про масивний конвой на північ від Києва, який протягом останніх кількох днів здебільшого перебуває у безвихідній ситуації, не маючи можливості просунутися далі.

Повідомляється, що сили найманців зміцнять ослаблі частини. У CNN зазначають: США вважають, що найманці, які вже перебувають в Україні, «погано проявили себе, зіткнувшись із жорсткішим, аніж очікувалося, опором з боку українців», і що станом на кінець лютого в ході війни вже було вбито близько 200 таких найманців.

Тим часом офіційні особи США та Заходу очікують, що Росія збільшить темпи та силу своїх ударів по ключових населених пунктах України, включаючи столицю Київ.

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