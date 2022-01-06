У Казахстані число загиблих силовиків зросло до 13, двох із них знайшли обезглавленими

У колишній столиці Казахстану Алмати, де минулої ночі війська провели "зачистку", виявлено два тіла силовиків із відсіченими головами. Також до 13-ти збільшилася кількість загиблих працівників правоохоронних органів.

Про це повідомляє агентство РБК.

"Тринадцять правоохоронців загинули, у тому числі два тіла були виявлені з відсіченими головами", – пише "РИА Новости" із посиланням на комендатуру міста.

Раніше місцева поліція повідомила, що в Алмати знайшли тіло обезголовленого чоловіка. На той момент не уточнювалося, був чоловік працівником правоохоронних органів чи одним із учасників протестів.

За даними поліції Алмати на ранок 6 січня під час штурму адміністративних будівель у місті та його околицях було вбито десятки учасників протестів. Їхню кількість досі не уточнили.

Загалом у Казахстані, за даними тамтешнього МОЗ, унаслідок масових заворушень постраждали вже понад тисячу людей. Майже 400 осіб госпіталізовано, 62 особи перебувають у реанімації.

Перед тим у МВС країни заявили, що внаслідок сутичок із протестувальниками постраждали понад 300 силовиків, восьмеро – загинули.