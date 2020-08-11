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У Гродно силовики почали жорсткі розгони і затримання

Затримали кореспондента Hrodna.life Руслана Кулевича, його вагітну дружину та інших гродненців.

У Гродно силовики почали жорсткі розгони і затримання
Фото: EPA/UPG

У місті Гродно в Білорусі на вулиці Горнових жорстоко розігнали нечисленних городян, які мирно стояли і сиділи на схилах Старого мосту.

Про це повідомляє у телеграм TUT.BY.

"10 осіб, у тому числі кореспонденти TUT.BY і місцевого порталу Hrodna.life забігли в магазин, туди увірвався ОМОН і почалися жорсткі затримання", - йдеться в повідомленні

За інформацією ресурсу, кореспондентка TUT.BY Ольга Комягина змогла відбитися, силовики затримали кореспондента Hrodna.life Руслана Кулевича, його вагітну дружину та інших гродненців.

Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня, в Білорусі розпочалася нова хвиля протестів, близько 19:00 громадяни почали виходити на вулиці.

Мітингувальників закликали розосередитися і пересуватися по місту невеликими групами до 20 осіб. Також протестувальників попереджають про велику кількість озброєних силовиків на вулицях, зокрема у Мінську. 

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