Испания продлила режим чрезвычайного положения

В стране зафиксировано более 250 тысяч случаев коронавируса, 25 тысяч людей умерли от COVID-19.

Чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19 в Испании решили продлить до 24 мая.

Как сообщает El Pais, соответствующую просьбу правительства одобрил Конгресс Испании. Решение поддержали 178 депутатов, против - 75, воздержались - 97.

"Игнорировать риск эпидемии и поспешно отменить чрезвычайное положение было бы непростительной ошибкой, которую правительство не совершит", - заявил премьер-министр Испании Педро Санчес перед голосованием.

Отметим, это уже четвертое продление чрезвычайного положения в Испании.

По состоянию на 6 мая в стране зафиксировано более 250 тысяч случаев коронавируса, что является вторым показателем в мире после США. При этом количество летальных случаев в стране превысило 25 тысяч, выздоровели около 160 тысяч пациентов.