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В столице Филиппин эвакуируют жителей и остановили работу аэропорта из-за активности вулкана

Высота столба пепла составила около 1 км. 

Вулкан Таал
Фото: https://technoea.com/
Вулкан Таал

В столице Филиппин Маниле эвакуируют жителей и приостановили работу аэропорта после того, как вулкан Таал на острове Лусон выбросил пепел. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Высота столба пепла составила около 1 км. В результате происшествия были эвакуированы около восьми тысяч человек.

Вулкан находится примерно в 100 км от Манилы и является одним из самых активных в стране. Остров, на котором расположен Таал, считается опасной зоной.

Ранее сообщалось, что альпинист из Харькова покорил самый высокий в мире вулкан. Валентин Сипавин взошел на Охос-дель-Саладо высотой 6893 метра.

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