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В Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупции

Слушания начнутся с ноября.

В Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупции
Илмар Римшевич
Фото: rus.delfi.lv

Глава Центрального банка Латвии Илмар Римшевич предстанет перед судом в связи с коррупционным скандалом.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя суда в Риге.

Отмечается, что судебные слушания будут проходить с начала ноября в открытом режиме.

54-летний глава ЦБ Латвии и член совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Илмар Римшевич был задержан в феврале 2018 года по подозрению в коррупции и затем отпущен под залог. В июне 2018 года Римшевичу предъявили обвинение. Ему вменяется в вину взятка в размере 250 тыс. евро.

Вторым фигурантом дела является предприниматель Марис Мартинсонс.

Римшевич сейчас находится под подпиской о невыезде. Ему также запрещено выполнять свои служебные обязанности. ЕЦБ подключил к разрешению конфликта вокруг Римшевича Европейский суд в Люксембурге, который в феврале 2019 года признал временное отстранение Римшевича от должности нарушением европейского права. Латвия не предоставила доказательств того, что Римшевич совершил приписываемые ему проступки, заявил суд.

Римшевич занимает пост главы Банка Латвии с 2001 года. С января 2014 года, когда страна присоединилась к зоне евро, он также входит в совет ЕЦБ. Сам Римшевич настаивает на своей невиновности и утверждает, что преследования являются результатом заговора внутри банковской системы.

Напомним, в сентябре латвийский PrivatBank оштрафовали на €1 млн за нарушение финмониторинга.

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