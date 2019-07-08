Вклад Украины в бюджет ПАСЕ составляет около 4 млн евро, - посол Дмитрий Кулеба

Вклад Украины в бюджет ПАСЕ в 2019 составляет 3 млн 789 тыс 77 евро, России – около 33 млн евро.

Об этом в интервью LB.ua сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«При общем бюджете ПАСЕ в 437 млн 180 тыс 100 евро вклад Украины в бюджет ПАСЕ в 2019 году составляет 3 млн 789 тыс 77 евро», - сказал Кулеба.

При этом вклад России - около 33 млн, она относится к так называемым «крупных плательщиков». «То есть это не сопоставимы суммы. И поэтому когда Киеву предлагают в качестве ответа на заговор ПАСЕ тоже прекратить платить деньги, то я против этого по двум причинам. Во-первых, мы не должны вести себя так, как ведут себя русские, не копировать их шаги. А, во-вторых, этот шаг не нанесет ощутимой боли нашим партнерам - отсутствие 33 млн пережить гораздо труднее, чем 4 млн», считает дипломат.

Он добавил, что в случае отказа платить «проблем мы получим больше - нас моментально будут обвинять в нарушении обязательств».

Отвечая на вопрос помог ли добровольный сверхплановый вклад Украины в бюджет ПАСЕ в размере 400 тыс евро, Кулеба сообщил, что этот шаг «помог нам полностью нейтрализовать аргумент наших оппонентов о том, что Украина это какое-то капризное государство, которое от всех все просит, а сама не оказывает никакого конструктивного вклада в решение проблемы. И политически это было очень важно».