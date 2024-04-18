Лунін привів “Реал” до півфіналу, “Арсенал” без Зінченка не зміг пробити німецьку броню

Воротар «Реала» Андрій Лунін відбиває пенальті Матео Ковачіча під час серії пенальті в матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА між «Манчестер Сіті» та «Реал Мадрид», 17 квітня 2024 року.

Останні матчі відповіді визначили ще двох півфіналістів ЛЧ, ними стали “Реал” Мадрид та “Баварія”.

Манчестер Сіті - Реал Мадрид

На “Емірейтс Стедіум” зустрілися два гранди турніру “Манчестер Сіті” та “Реал Мадрид”. Попередня зустріч команд завершилася феєричною нічиєю - 3:3.

Одинадцятка “Сіті” на матч проти “Реала”: Едерсон; Вокер, Діаш, Аканджі, Гвардіола; Родрі, Де Брюйне, Фоден; Бернардо, Хааланд, Гріліш.

Стартовий склад мадридців: Лунін; Карвахаль, Рюдігер, Начо, Менді; Камавінга, Кроос, Вальверде, Беллінгем; Родріго і Вінісіус.

Матч розпочався досить спокійно, “Реал” грав другим номером, а “Сіті” потрохи промацував штрафний майданчик суперника.

Однак перший контрвипад мадридців завершився швидким голом: на 12-й хвилині Карвахаль навісив на Джуда Беллінгема, англієць віддав на Вінісіуса, а той своєю чергою розрізною передачею на лівому фланзі знайшов Родріго, перший простріл бразильця Едерсон парирував, але вдруге футболіст не схибив та на відскоку вдало зіграв на добиванні - 0:1.

На 19-й хвилині божевільний момент створили “містяни”: господарі чудово просунулися правим флангом, Де Брюйне прострілював, Лунін врятував, далі навіс від Сілви, Голанд пробивав головою, але м'яч влучив у поперечину, відскочивши у коліно Бернардо Сілві, який помилився та не зміг відзначитись у ворота “Реала”.

На 27-й хвилині Кевін Де Брюйне з лінії штрафного завдав дуже несподіваного та небезпечного удару, але український голкіпер чудово прочитав епізод та врятував команду.

That’s why he’s Ukraine & Real Madrid’s # 1



MOTM - Andriy Lunin 🧤 pic.twitter.com/Lt6C8bNpnc — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 17, 2024

Згідно зі статистикою першого тайму, “Манчестер Сіті” мав значну перевагу у володінні м'яча 62% на 38%. Також команда Пепа Гвардіоли завдала 11 ударів, 3 з яких у площину воріт, стільки у “Реала”.

На 72-й хвилині Гвардіола зняв Гріліша та випустив на поле Доку.

На 76-й хвилині “Ман Сіті” все ж вдалося розхитати оборону “вершкових”: Доку просунувся правим флангом до воріт суперника, прострілив, м'яч влучив у Рюдігера, та на підбиранні вдало зіграв Де Брюйне, не залишаючи жодного шансу для голкіпера - 1:1.

На 78-й хвилині Кевін Де Брюйне з дальньої дистанції завдав неймовірного удару лівою ногою, м'яч пролетів дуже близько над поперечиною.

У другому таймі “Манчестер Сіті” фактично не виходив з чужої половини поля та постійно перебував у позиційній атаці, блокуючи абсолютно всі спроби “Реала” вийти у контрвипад. Мадрид не зумів створити жодного моменту у ворота суперника, та зафіксував позначку у 3 удари у площину воріт. “Містяни” натомість у підсумок другої половини зустрічі завдали 26 ударів, з яких 8 у ворота.

Гра перейшла в овертайм. “Манчестер Сіті” продовжив пресингувати, але забити гол їм так і не вдалося, тож все вирішувала серія пенальті.

Перший простріл мадридців виконував Модріч, удар якого спокійно парирував Едерсон. Згодом, Андрій Лунін відбив два удари від Ковачича та Сілви, “Реал” натомість чудово відігрався та виконав вдалі 4 удари.

🌟 L U N I N 🌟#UCL pic.twitter.com/kuy15QbtL8 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 17, 2024

У підсумку за результатом серії пенальті 3:4 “Реал Мадрид” крокує у півфінал Ліги чемпіонів.

Хосеп Гвардіола, тренер “Манчестер Сіті” привітав суперника з перемогою: “Я волів би перемогти, але вітаю Мадрид. Ми зробили все, що могли, зіграли винятково у всіх ланках. На жаль, ми не змогли перемогти. Футбол - це забивання голів, і вони зробили це трохи краще, ніж ми, з пенальті. Вони в півфіналі, ми - ні. Невелика різниця. Що є, те є. Іноді ти виграєш по пенальті, іноді ні”.

Карло Анчелотті, тренер “Реалу” прокоментував поєдинок своєї команди: “Як все це пояснити? Ми добре почали, пішли вперед, а потім нам довелося боротися, щоб вижити, довелося страждати. Сіті контролював ситуацію, тому що ми занадто глибоко захищалися. До моменту серії пенальті ми були повністю переконані, що пройдемо далі. Пеп Гвардіола - джентльмен, завжди ним був. Він привітав нас, побажав удачі, і це те, що робить справжній джентльмен”.

Баварія - Арсенал

У середу “Баварія” на домашній “Альянц арені” приймала лондонський “Арсенал”. Попередній матч у Лондоні завершився нічиєю, тож напруга між командами була високою. Після недільної перемоги “Баєра” над “Вернером”, усі шанси “Баварії” на Бундеслігу були втрачені, тож команді Тухеля необхідно було реабілітуватися перед власними вболівальниками і не завершити сезон ще однією невдачею.

Через травми допомогти “Баварії” не змогли Бой, Коман, Гнабрі та Сарр, а також Девіс через дискваліфікацію. У “Арсеналу” був відсутній лише Тімбер.

Стартовий склад “Баварії”: Нойєр, Кімміх, Дьєр, Де Лігт, Мазрауї, Лаймер, Горецка, Сане, Мусіяла, Геррейро та Кейн.

Стартова одинадцятка “Арсеналу”: Рая, Вайт, Габріель, Саліба, Томіясу, Едегор, Жоржиньо, Райс, Сака, Мартінеллі та Хавертц.

Українець Олександр Зінченко провів на лавці запасних весь матч.

Гра розпочалася на рівних, обидві команди по черзі виходили у контрвипади та боролися за м'яч.

На 24-й хвилині небезпечний простріл з-за меж штрафного у ворота “Арсеналу” завдав півзахисник Мусіала, Рая відбив удар, Кіміх підхопив м'яч на правому, виконав м'який навіс, але удар Кейна у штрафному заблокували.

На 28-й хвилині за межами штрафного майданчику удару у ворота завдав Едегор, Ноєр дістав, але не зафіксував м'яч у руках, Кіміх підстрахував, голкіпер забрав м'яч точнісінько на бровці поля, уникнувши кутового у свої ворота.

Одразу після перерви “Баварія” створила дуже небезпечний момент: Кіміх навісив, Горецка головою пробивав, але влучив у каркас воріт, на підбиранні опинився Геррейро, який також завдав удару, але рикошет від захисника знову перевів м'яч у стійку.

На 63-й хвилині мюнхенцям вдалося знайти тріщину в обороні “Арсеналу”: подачу Геррейро з лівого флангу прийняв Кімміх і з близької відстані головою пробив без шансів для голкіпера - 1:0. “Баварія” вийшла вперед.

На 87-й каноніри вийшли у контратаку, Едегор пробивав на ближню стійка, Нойєр дістав м'яч рукою та перевів м'яч на кутовий. Боковий арбітр вказав на удар від воріт, що викликало шквал емоцій у капітана “Арсеналу”.

Зрештою фінальний свисток зафіксував перемогу “Баварії” з загальним рахунком за сумою двох поєдинків 4:3.

“Баварія" проходить до півфіналу вперше з сезону 2020 року. Це їхній 13-й вихід до півфіналу турніру, більше лише на рахунку “Реал Мадриду” (17).

Мікель Артета, головний тренер “Арсеналу” проаналізував шлях команди на європейському турнірі: “Сьогодні ви могли бачити, що право на помилку було нульовим. Ми припустилися великої помилки в захисті та пропустили гол. Зараз саме час залишатися поруч з гравцями й підтримувати їх, тому що саме вони повели нас на цей шлях. Клуб не грав у Лізі чемпіонів сім років. Ми дуже хотіли потрапити до півфіналу або фіналу в перший рік нашого повернення. Ви бачите, що багатьом іншим клубам потрібно шість або сім років, щоб дістатися до цієї стадії. Ми були дуже близькі - така реальність. Ми повинні пройти через біль сьогодні, а завтра встати й прийти з тим же настроєм, який був у нас тут”.

Томас Тухель, тренер “Баварії”, прокоментував гру своєї команди: “У першому таймі це була шахова гра. Ніхто не хотів припуститися першої помилки. Всі грали трохи безпечно - були моменти у нас, були моменти у “Арсеналу”. У перерві ми заохочували команду показати трохи більше індивідуальності, трохи більше сміливості. Ми були більш рухливими та провели фантастичний другий тайм. Ми заслуговували на перемогу. Мої найбільші вітання та компліменти команді. Ми дуже щасливі”.