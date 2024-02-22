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Футбол та баскетбол у Києві: безкоштовні секції за підтримки Favbet Foundation Новини компаній

Футбол та баскетбол у Києві: безкоштовні секції за підтримки Favbet Foundation

Заняття з популярними видами спорту стають доступніші для українських дітей завдяки Favbet Foundation. В межах ініціативи «Сильніші разом» благодійний фонд профінансував кілька безкоштовних спортивних секцій в Києві, відкритих для дітей військовослужбовців та вимушених переселенців.

Серед перших, які розпочали роботу ще минулого року — секції з футболу та баскетболу у Центрі фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», що знаходиться у Деснянському районі столиці.

Зараз заняття в Центрі відвідують більш як 40 дітей. Футбольній майстерності юних українців тут навчає Андрій Музиченко — старший тренер ФК «Вигурівщина» та досвідчений педагог.

«Ініціатива Favbet Foundation дає дітлахам можливість всебічного розвитку. Діти мають змогу не тільки вчитися грати в улюблену гру та зростати фізично, а ще й розвиватися як особистості, працювати та взаємодіяти в команді для досягнення спільних цілей. “Сильніші разом” — чудовий проєкт, що інвестує в майбутнє наших дітей», — розповідає Андрій.

Баскетболом вихованці Центру займаються під керівництвом Тетяни Шаблінської — професійної тренерки з баскетболу, майстра спорту, та багаторазової чемпіонки України, що в минулому представляла нашу країну на змаганнях в складі національної збірної.

«Безкоштовні секції від Favbet Foundation — це унікальний проєкт, який залучає дітей до фізичної активності та популяризації здорового способу життя. В цей непростий для країни час він дає можливість психологічного перезавантаження та фізичного відновлення», — каже Тетяна.

«Сильніші разом» — частина великого проєкту Favbet Foundation під назвою «Клуб супергероїв», що розкриває суперздібності українських дітей. Окрім спортивного, в Клубі є й два освітні напрями: «IT Kids» та «Сила у знаннях». Перший присвячений навчанню дітей базовим навичкам програмування, а другий — забезпеченням школярів всім необхідним обладнанням для навчання та творчості.

Слідкуйте за анонсами нових проєктів та наборів у спортивні секції на сторінках фонду у соціальних мережах Facebook та Instagram.

Матеріал розміщено на правах реклами.

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