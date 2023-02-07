Біленюк назвав бойкот Олімпіади-2024 жестом розпачу України

Але нардеп сподівається, що цього не станеться.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк припускає, що МОК може дати слабину і допустити росіян до Олімпіади у Парижі.

Але народний депутат розраховує, що Україні не доведеться бойкотувати Олімпіаду-2024, оскільки це буде останнім кроком у разі допуску росіян до Ігор.

"Я сприймаю бойкот, як останній жест розпачу, якщо ніхто нас не почує. Я за те, щоб працювати і досягти того, щоб не нам потрібно було це бойкотувати.

Це буде виглядати як політична поразка саме України на цьому фронті. Вийде так, що ми бойкотуємо, а представники Росії та Білорусі змагаються і досягають своїх поставлених цілей, вклинюючи свою пропаганду, використовуючи цей майданчик", - заявив Беленюк в інтерв'ю fanday.net. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Тому нам потрібно формувати коаліцію солідарних із Україною країн. Ми бачимо, що такі країни існують і вони на різних рівнях демонструють готовність долучитися до обговорення бойкоту.

Але якщо працювати над цим питанням у такому вигляді, щоб МОК зрозумів, що приєднуючи представників Росії та Білорусі, він втрачає набагато більше, ніж отримує від цього приєднання, то з боку самої цієї організації їм не буде ніякого сенсу йти на такий ризик, бо це буде досить болісний удар для них.

Тож нам треба задіяти всі варіанти, щоб показати, що ігноруючи позицію України, МОК втрачає набагато більше, ніж йдучи на поступки Росії та Білорусі", — підсумував нардеп.