The Ring залишила Усика своїм чемпіоном, Ф'юрі обійшов Вайлдера

Авторитетне видання The Ring на своєму офіційному сайті опублікувало оновлений рейтинг найкращих боксерів суперважкого дивізіону.

Українець Олександр Усик (20-0, 13 KO) володіє чемпіонським титулом The Ring.

Рокування відбулося у боротьбі за поул-позишн: британець Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) піднявся на першу позицію рейтингу, а американець Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) – опустився на другий рядок.

Топ-10 суперважкоатлетів за версією The Ring.

Чемпіон – Олександр Усик (Україна)

Тайсон Ф'юрі (Великобританія) Деонтей Вайлдер (США) Ентоні Джошуа (Великобританія) Джо Джойс (Великобританія) Енді Руїс (Мексика) Ділліан Уайт (Великобританія) Луїс Ортіс (Куба) Джозеф Паркер (Нова Зеландія) Філіп Хргович (Хорватія) Френк Санчес (Куба).

Зазначимо, що обов'язковий претендент на бій з Усиком за звання чемпіона за версією WBA британець Даніель Дюбуа не потрапив у топ-10.