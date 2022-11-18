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Григорій Суркіс обраний членом НОК України

Крім Суркіса-старшого, новими членами НОК стали Шевченко, Подкопаєва та Бех-Романчук.

Григорій Суркіс обраний членом НОК України
Григорій Суркіс
Фото: skelet-info.org

На Генасамблеї Національного олімпійського комітету України, окрім виборів нового президента організації, відбулися вибори нових членів НОК.

Новими представниками комітету стали, зокрема, Андрій Шевченко, Марина Бех-Романчук, Григорій Суркіс, Михайло Бродський, Олександр Волков та Лілія Подкопаєва.

При цьому Шевченко разом з Марією Булатовою та Олексієм Дніпровим стали віцепрезидентами НОК, а Олексій Перевезинцев - першим віцепрезидентом,

Раніше повідомлялося, що до складу членів НОК обраний Олександр Усик.

Загалом до нового складу НОК увійшло 39 осіб, які повинні сприяти розвитку та пропаганді спорту в Україні. Вони будуть учасниками НОК протягом чотирьох років (до 2026 року).

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