Григорій Суркіс обраний членом НОК України

На Генасамблеї Національного олімпійського комітету України, окрім виборів нового президента організації, відбулися вибори нових членів НОК.
Новими представниками комітету стали, зокрема, Андрій Шевченко, Марина Бех-Романчук, Григорій Суркіс, Михайло Бродський, Олександр Волков та Лілія Подкопаєва.
При цьому Шевченко разом з Марією Булатовою та Олексієм Дніпровим стали віцепрезидентами НОК, а Олексій Перевезинцев - першим віцепрезидентом,
Раніше повідомлялося, що до складу членів НОК обраний Олександр Усик.
Загалом до нового складу НОК увійшло 39 осіб, які повинні сприяти розвитку та пропаганді спорту в Україні. Вони будуть учасниками НОК протягом чотирьох років (до 2026 року).