Луческу прокументував програш "Бенфіці" матчу плей-оф Ліги чемпіонів

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував поразку від "Бенфіки" (0:2) в першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Непростий матч для нас. Ми мали кілька моментів, щоб забити, але не реалізували їх. Але порівнювати сьогоднішніх суперників, гадаю, немає сенсу. У "Бенфіки" мультинаціональна команда, з чотирма-п'ятьма бразильцями, двома аргентинцями, іспанцем, греком, португальцями високого рівня, у нас же, як ви бачили, на поле виходили гравці, які зовсім нещодавно були в Академії, по 18-19 років.

Думаю, якби у нас сьогодні на полі, у центрі поля, був Сидорчук, ми б не пропустили два голи, його досвід нам би дуже став у нагоді. Але ми втратили його після матчу зі "Штурмом"… Я вважаю, це ненормально, що ми зіграли вже чотири матчі й залишилися без ключового гравця через дискваліфікацію, а деякі команди розпочинають свій виступ у кваліфікації, як то кажуть, із чистого аркуша", - цитує румунського фахівця клубна пресслужба.

"У підсумку, ми залишилися без важливих для нас гравців, припустилися помилок та пропустили гол. Після цього ми домінували на полі, мали три-чотири можливості, щоб забити, але потім чергова помилка призвела до другого пропущеного м'яча. Після цього вже важко було сподіватися на перемогу, оскільки у "Бенфіки" всі гравці дуже високого рівня.

Візьмемо, наприклад, Романа Яремчука. Якби він грав у "Динамо", то був би найкращим гравцем, а в "Бенфіці" він сидить на заміні. У цьому й різниця.

Ми мусили випускати молодих гравців на поле. Ванату та Вівчаренку по 20 років, Царенку – 18. Це надто високий рівень для футболістів, які проводять свої перші матчі за основну команду, але при цьому вони отримають хороший досвід. На цю мить особливого вибору, насамперед в атаці, у нас немає", - зазначив Луческу.

"Другий тайм ми провели набагато інтенсивніше, могли знову забивати – але при цьому і суперник мав можливість відзначитися ще раз. Загалом дуже цікавий матч, для вболівальників так точно. Для мене – ні, тому що я вірив, що нам до снаги виграти цю гру. Попереду в нас поєдинок-відповідь, де, я сподіваюся, футболісти покажуть усе, на що вони здатні. А сьогодні вітаю "Бенфіку" із перемогою.

Насправді сьогодні наша команда показала хороший футбол як для тих кондицій, в яких перебувають футболісти", - підсумував головний тренер "Динамо".