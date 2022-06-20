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Синхроністки сестри Олексієви здобули срібні медалі чемпіонату світу з водних видів спорту

Світова першість проходить у Будапешті.

Синхроністки сестри Олексієви здобули срібні медалі чемпіонату світу з водних видів спорту
Владислава та Марина Алексіїви
Фото: twitter

На чемпіонаті світу з водних видів спорту, що проходить у угорській столиці, збірна України здобула чергові медалі.

Синхроністки Марина та Владислава Олексієви стали другим у змаганні дуетів.

Українки з результатом 91,8617 бала поступилися лише китаянкам.

Для сестер це був дебютний виступ на такому рівні.

Для України це друга нагорода на цьому турнірі. Раніше нагороду аналогічної гідності завоювала Марта Федіна, яка поступилася в артистичному плаванні в технічній програмі лише Юкіко Інуї з Японії.

Нагадаємо, FINA відсторонила всіх російських і білоруських спортсменів від виступів на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

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