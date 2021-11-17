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Кейн та Депай поділили звання найкращого бомбардира європейської кваліфікації ЧС-2022

Обидва забили по 12 голів у відбіркових матчах.

Кейн та Депай поділили звання найкращого бомбардира європейської кваліфікації ЧС-2022
Автори голів матчу в Роттердамі: Депай (ліворуч) та Стівен
Фото: EPA/UPG

Напередодні завершилася європейська відбіркова кампанія Чемпіонату світу-2022 з футболу.

Останньою європейською збірною, яка беспосередньо гарантувала свою участь на Мундіалі, стала збірна Нідерландів.

Підлеглі Луї ван Гала у Роттердамі перемогли збірну Норвегії – 2:0. Встановив остаточний рахунок у матчі на 90+3 хвилині Мемфіс Депай.

Огляд матчу Нідерланди - Норвегія.

Таким чином, форвард "Барселони" наздогнав у списку найкращих бомбардирів єврокампанії свого колегу з амплуа Гаррі Кейна.

Англієць і нідерландець забили по 12 голів у відбіркових матчах.

Кейн провів у кваліфікації ЧС-2022 вісім матчів та вразив ворота Сан-Марино (4 голи), Албанії (4), Польщі (2), Андорри (1) та Угорщини (1).

Депай відіграв у кваліфікації десять матчів та забивав Чорногорії (4 голи), Гібралтару (4), Туреччини (3) та Норвегії (1).

Григорій МухінГригорій Мухін
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