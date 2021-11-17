Відомо 13 із 32 учасників Чемпіонату світу-2022 у Катарі

Напередодні завершилася перша частина європейського відбору Чемпіонату світу-2022 у Катарі – груповий турнір, за результатами якого визначились 10 збірних, які гарантували собі участь у фінальній стадії турніру.

Крім того, збірна Аргентини в домашньому протистоянні з Бразилією розійшлася миром (0:0) і стала другою після тієї ж Бразилії, яка достроково оформила вихід у фінальну стадію ЧС-2022 від Південної Америки.

Тобто стали відомі 13 збірних, які гарантували собі участь у фінальному турнірі. Загалом у Мундіалі приймуть участь 32 команди.

Склад учасників ЧС-2022:

Катар (країна-господиня)

Європа:

Німеччина

Данія

Бельгія

Франція

Хорватія

Іспанія

Сербія

Англія

Швейцарія

Нідерланди

Південна Америка:

Бразилія

Аргентина.

Нагадаємо, фінальна частина Чемпіонату світу пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.