Відомо 13 із 32 учасників Чемпіонату світу-2022 у Катарі

Напередодні завершилася перша частина європейського відбору Чемпіонату світу-2022 у Катарі – груповий турнір, за результатами якого визначились 10 збірних, які гарантували собі участь у фінальній стадії турніру.
Крім того, збірна Аргентини в домашньому протистоянні з Бразилією розійшлася миром (0:0) і стала другою після тієї ж Бразилії, яка достроково оформила вихід у фінальну стадію ЧС-2022 від Південної Америки.
Тобто стали відомі 13 збірних, які гарантували собі участь у фінальному турнірі. Загалом у Мундіалі приймуть участь 32 команди.
Склад учасників ЧС-2022:
- Катар (країна-господиня)
Європа:
- Німеччина
- Данія
- Бельгія
- Франція
- Хорватія
- Іспанія
- Сербія
- Англія
- Швейцарія
- Нідерланди
Південна Америка:
- Бразилія
- Аргентина.
Нагадаємо, фінальна частина Чемпіонату світу пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.