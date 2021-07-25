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Китай обурений картою, показаною на американському ТБ під час церемонії відкриття Олімпіади-2020

Піднебесній не сподобалася інтерпретація Тайваню.

Фото: EPA/UPG

Консульство Китаю в Нью-Йорку висловило протест у зв'язку з "неправильною картою", показаною американським телеканалом NBC Universal під час церемонії відкриття Олімпіади-2020, повідомляє "Спорт-Экспресс".

На цій карті Тайвань і деякі інші острови в Південно-Китайському морі, які китайці вважають своїми, виявилися відокремленими від КНР.

У заяві консульства з цього приводу сказано, що NBC "завдав шкоди гідності та образив почуття китайського народу. Ми закликаємо NBC визнати серйозність проблеми і вжити заходів для виправлення помилки".

Нагадаємо, що раніше виник скандал у зв'язку картою України на офіційному сайті Олімпіади-2020: на ній Крим був відокремлений від решти країни лінією, якою позначають державний кордон. МОК пояснив, що трапилася "помилка провайдера", і прибрав кордон з мапи.

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