Збірна Іспанії з футболу перемогла збірну Швейцарії в матчі 1/4 фіналу чемпіонату Європи - 2020.

Матч проходив на стадіоні в Санкт-Петербурзі.

Рахунок у матчі відкрив швейцарець Денис Закарія, зрізавши м'яч у свої ворота на 8-й хвилині. Далі Джердан Шакірі забив гол у відповідь на 68-й хвилині.

Основний час команди завершили з рахунком 1:1, в овертаймі голів не забили. А в серії пенальті перемогу здобула збірна Іспанії з рахунком 3:1. Вирішальний пенальті реалізував Мікель Оярсабаль.

Швейцарія закінчувала матч у меншості, на 77-й з поля було видалено Ремо Фройлера.

Фото: EPA/UPG

Тепер у півфіналі, який відбудеться 6 липня в Лондоні, іспанці зіграють проти переможця матчу між Бельгією та Італією.

Нагадаємо, турнір завершиться 11 липня фінальним матчем на стадіоні "Уемблі" в Лондоні. Раніше головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке дав оцінку шансам збірної України виграти європейську першість. "Подивіться на збірну України. Це команда, яка цілком може виграти Євро-2020", - сказав він.