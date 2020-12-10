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У віці 64 років помер володар "Золотого м'яча" Паоло Россі

Причина смерті ексфутболіста не називається.

Паоло Россі і Дієго Марадона
Фото: EPA/UPG
Паоло Россі і Дієго Марадона

Колишній нападаючий збірної Італії і чемпіон світу-1982 Паоло Россі помер у віці 64 років. Про це повідомляє Football Italia.

Причина смерті поки залишається невідомою.

Нагадаємо, що на Чемпіонаті світу-1982, який проводився в Іспанії, Россі був визнаний кращим бомбардиром, забивши 6 голів, випередивши німця Карла-Хайнца Румменігге (5 голів), бразильця Зіко (4 голи) і поляка Збігнєва Бонека (4 голи).

У півфіналі Мундіалю збірна Італії обіграла Польщу - 2:0, обидва м'ячі на рахунку Россі.

У фіналі ЧС-1982 Італія обіграла ФРН з рахунком 3:1, Россі відкрив рахунок на 57-й хвилині зустрічі.

В цьому ж році футболіст став володарем "Золотого м'яча".

Россі захищав кольори "Ювентуса", "Мілана", "Комо", "Віченци", "Верони" і "Перуджі". Разом з "Ювентусом" він виграв Кубок європейських чемпіонів, Кубок кубків, Суперкубок УЄФА і двічі Серію А.

Нагадаємо, що 25 листопада помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона.

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