Напередодні в рамках другого туру Ліги чемпіонів у драматичному матчі в Менхенгладбасі "Борусія" і "Реал" не змогли виявити переможця - 2:2.
Обидва м'ячі за господарів забив Маркус Тюрам.
Це перший і другий голи 23-річного француза в ЛЧ, і він забив їх всього в другому своєму матчі в турнірі.
⚽ - Champions l'histoire se répète— Gracenote Live (@GracenoteLive) October 27, 2020
1993 goal Thuram (Lilian 👴)
2020 goal Thuram (Marcus 👶)#BMGRMA #UCL
Маркус уже випередив батька, чемпіона світу-1998 і Європи-2000 Ліліана Тюрама, по забитим голам у ЛЧ (у колишнього захисника "Ювентуса" один гол за 69 ігор).