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Уволен еще один главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги

"Ворскла" уволила Виталия Косовского.

Уволен еще один главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Виталий Косовский
Фото: ворскла

Виталий Косовский покинул должность главного тренера "Ворсклы", сообщает официальный сайт клуба.

Руководство клуба сообщило украинскому специалисту о своем решении сразу после вечерней тренировки первой команды.

Стоит отметить, что Косовский и его тренерский штаб остаются работать в структуре клуба. О том, кто возглавит клуб, пока не сообщается.

Напомним, что Косовский сменил Василия Сачко на посту тренера команды в марте т.г.

В чемпионате "Ворскла" после 14 туров занимает последнее место в таблице Favbet Лиги.

В последнем туре при Косовском "бело-зеленые" уступили "Львову" 0:2.

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