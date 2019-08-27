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"Днепр-1" пропустил нелепейший гол в матче УПЛ против "Львова"

Днепряне минимально уступили львовянам.

"Днепр-1" пропустил нелепейший гол в матче УПЛ против "Львова"
Фото: упл

В заключительном матче 5-го тура украинской Favbet Лиги "Днепр-1" принимал клуб "Львов".

Матч на "Днепр-Арене" завершился победой гостей 3:2.

Неприятности для хозяев начались еще в первом тайме, когда в безобидной ситуации вблизи центральной линии поля не поделили мяч защитник Папа Гуйе и голкипер Андрей Клищук.

В результате, мяч был подарен форварду гостей Ренану Абнеру, который и открыл счет в матче.

После выездной победы "Львов" обошел "Днепр-1" в турнирной таблице, и с 6-ю очками занимает 7-е место, днепряне идут 9-ми.

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