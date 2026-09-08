Росіяни здійснили запуск ракет із бортів стратегічної авіації і атакують Київ балістикою

У столиці повітряна тривога безперервно триває вже вісім годин.

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За інформацією командування Повітряних Сил, росіяни провели ймовірні пуски крилатих ракет X-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160МС.

Моніторингові канали стверджують, що входження ракет до повітряного простору України очікується вже близько 4 години ранку.

Водночас триває ворожа атака реактивними безпілотниками, також упродовж ночі декілька разів оголошували про балістичну загрозу, відбулися пуски в напрямку столиці.

У Києві повітряна тривога "червоного" рівня, яка сповіщає про ракетну або комбіновану небезпеку, триває безперервно вже майже 8 годин.