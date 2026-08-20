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Росіяни дев’ять разів ударили по Краматорську та атакували Слов'янськ дронами

Попередньо для обстрілу Краматорська вороги застосували ФАБ-250.

Росіяни дев’ять разів ударили по Краматорську та атакували Слов'янськ дронами
Удар по Краматорську
Фото: Краматорська міськрада

У Краматорську на Донеччині внаслідок російських ударів поранені семеро людей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує Краматорська міська рада.

Від 10:50 російські війська дев’ять разів атакували місто. Попередньо, для ударів окупанти використали авіабомби ФАБ-250 із модулями планування та корекції УМПК.

Внаслідок обстрілів зафіксували влучання у крамницю, підприємство та об’єкт інфраструктури. На місцях працюють відповідні служби.

У Слов'янську внаслідок удару дронами, пише голова ОВА, влучання сталося у крамницю у житловому мікрорайоні. На місці атаки виникла пожежа, поранені 3 людей.

Філашкін закликав мешканців Донеччини не нехтувати безпекою та евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

  • У Донецькій області протягом 19 серпня правоохоронці зафіксували 1 229 влучань по лінії фронту та житловому сектору. Загинув житель Слов’янська, ще 11 – були поранені. Руйнувань зазнали 110 цивільних об’єктів, з них 96 житлових будинків.
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