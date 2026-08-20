Росіяни атакують Київ балістикою та крилатими ракетами (доповнюється)

Росіяни атакують Київ балістикою та крилатими ракетами. Командування Повітряних Сил повідомило про загрозу для столиці з півночі та сходу.

За даними моніторингових каналів, у бік міста та околиць було запущено балістику та крилаті "Циркони" / "Онікси" з Курська, Воронежа та Брянська. Також вже у повітрі літаки стратегічної авіації Ту-95МС та Ту-160. Є інформація про запуск "Калібрів" з моря.

Мер Віталій Кличко написав про вибухи в столиці та закликав містян перебувати в укриттях.

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У Солом'янському районі пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та приміщення дитячої лікарні, повибивало вікна, горять автівки на території. У пошкодженому приміщенні школи люди заблоковані в укритті. Також руйнування верхніх поверхів та загоряння в 9-поверховому житловому будинку. За іншою адресою в житловому будинку заблоковані люди.

У Святошинському районі сталося руйнування нежитлового приміщення. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди.

У Солом'янському та Дарницькому районі були виклики медиків, бригади прямують на місця. Вже відомо про 2 загиблих та 6 постраждалих.

Очевидці повідомляють про стрибки напруги в електромережі Києва та області.

Упродовж дня повідомляли про підготовку стратегічної авіації ворога, а також концентрацію на території Брянської області пускових установок.