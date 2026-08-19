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Росіяни атакували реактивними дронами будівлю Нацполіції у Житомирі, є жертви (оновлено)

Відомо про двох загиблих та  щонайменше 20 поранених.

Росіяни атакували реактивними дронами будівлю Нацполіції у Житомирі, є жертви (оновлено)
наслідки атаки РФ
Фото: Нацполіція України

Російські війська атакували Житомир реактивними дронами. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

На місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги, поліцейські та інші спеціальні служби.

За інформацією заявив в.о. голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе, унаслідок атаки загинули 2 поліцейських, щонайменше 20 людей поранені. 

"Ворог вкотре б’є не лише по будівлях. Він свідомо атакує людей, які щодня працюють заради безпеки інших. Сьогодні під ударом опинилася будівля Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху", – зазначив він.

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