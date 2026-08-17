Росіяни вбили на світанку двох мешканців Херсонської області

Сьогодні зранку росіяни вбили і поранили мешканців Херсонської області.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Орієнтовно о 05:30 росіяни вбили двох жителів села Новокаїри Милівської громади.
Через атаку ворожого FPV-дрона поранення, несумісні з життям, дістали чоловіки віком 66 та 58 років.
Близько 05:30 росіяни атакували дроном мікроавтобус у Корабельному районі Херсона.
Через ворожий удар постраждав 63-річний водій. Він отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Бригада “швидкої” надала потерпілому медичну допомогу на місці.
- Протягом доби Росія завдала по громаді Херсона сім ударів. Під вогнем російської авіації, артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Інженерне, Садове, Комишани, Зимівник, Зеленівка. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, медзаклад, цивільні автомобілі, нежитлові споруди. Поранені п'ятеро людей.