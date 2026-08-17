Росіяни вбили на світанку двох мешканців Херсонської області

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні зранку росіяни вбили і поранили мешканців Херсонської області.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Орієнтовно о 05:30 росіяни вбили двох жителів села Новокаїри Милівської громади.

Реклама

Через атаку ворожого FPV-дрона поранення, несумісні з життям, дістали чоловіки віком 66 та 58 років.

Близько 05:30 росіяни атакували дроном мікроавтобус у Корабельному районі Херсона.

Через ворожий удар постраждав 63-річний водій. Він отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Бригада “швидкої” надала потерпілому медичну допомогу на місці.