Київ перебуває під атакою балістики і реактивних БПЛА: є влучання (оновлено)

Близько 00:20 год, 5 серпня, росіяни розпочали балістичну атаку на Київ. Про це повідомили в Повітряних Силах. В місті лунала потужні вибухи.Моніторингові канали писали про щонайменше 18 пусків балістичних ракет та близько 10 Цирконів на столицю. Відбувалися нові пуски. Також росіяни запустили реактивні "шахеди".

Близько 00:30 в ПС повідомили про нові швидкісні цілі на столицю зі сходу та балістичні ракети з півночі.

"У столиці працюють сили ППО. Київ і область під атакою балістики. Ще ракети на місто", - написав мер Києва Віталій Кличко.

Реклама

Як пізніше уточнив Кличко, внаслідок атаки зафіксоване влучання в Оболонському районі на територію нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місце.

В КМВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки в Оболонському та Святошинському районах горять складські споруди. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

В Оболонському районі, внаслідок влучання, ймовірно, ракети, виникло загоряння в 20-поверховому житловому будинку. Також є повідомлення про пожежу ще в одному житловому будинку.

На Оболоні виникли загоряння і в складських приміщеннях за двома адресами.

Крім того, зафіксовано виклик медиків у Святошинський район столиці. За попередньою інформацією, в Деснянському районі горить складська будівля. Також уламки ракети впали біля житлового будинку. У Голосіївському районі виникло загоряння в одноповерховій складській будівлі.

Велика пожежа, за словами Кличка, спалахнула у передмісті столиці.

У Голосіївському районі сталося руйнування в приватному житловому будинку та у складському приміщенні. Під завалами можуть бути люди. Також внаслідок влучання в нежитлову забудову стався витік аміаку.

На одній з локацій внаслідок повторних вибухів пошкоджене авто швидкої. Водій травмований.

Новина доповнюється.