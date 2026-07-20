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У Павлограді внаслідок російських атак вбито двох людей. За оновленою інформацією, поранених уже 15. Серед потерпілих – діти 13 і одного року.

Чоловіки 56 і 38 років та жінки 87 і 48 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

«Серед ушпиталених – 13-річна дівчинка. Ще двоє постраждалих лікуватимуться амбулаторно», – сказав він.

У місті понівечені багатоквартирні будинки і автівки», – сказав він.

Раніше в ОВА повідомляли, що внаслідок нічних ударів по Павлограду були пошкоджені ринок і склад логістичної компанії.