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У Павлограді загинули двоє людей, ще 15 поранені. Серед них – однорічна дитина (оновлено)

Ворог атакував багатоповерхівки. 

У Павлограді загинули двоє людей, ще 15 поранені. Серед них – однорічна дитина (оновлено)
Фото: Радіо Свобода

У Павлограді внаслідок російських атак вбито двох людей. За оновленою інформацією, поранених уже 15. Серед потерпілих – діти 13 і одного року. 

Чоловіки 56 і 38 років та жінки 87 і 48 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

«Серед ушпиталених – 13-річна дівчинка. Ще двоє постраждалих лікуватимуться амбулаторно», – сказав він. 

У місті понівечені багатоквартирні будинки і автівки», – сказав він. 

Раніше в ОВА повідомляли, що внаслідок нічних ударів по Павлограду були пошкоджені ринок і склад логістичної компанії.

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