Росіяни атакують Київ балістикою

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У ніч на 11 липня росіяни здійснили чергову атаку на Київ.

За повідомленням очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, йдеться про ракетний обстріл. Посадовець закликав містян перебувати в укриттях.

У Дніпровському та Святошинському районах було пошкоджено цивільні нежитлові будівлі. У Дарницькому районі вибило вікна у житловому будинку. У Солом'янському пожежа в офісі.

Повітряні Сили попереджають про ракетну загрозу, яка триває. У Києві наразі оголошена повітряна тривога. Моніторингові канали вказують на застосування ракет з установок С-400.